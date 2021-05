Eggtronic E2WATT è un alimentatore AC wireless

Eggtronic, azienda specializzata nel settore dell’elettronica di potenza, ha annunciato la tecnologia di alimentazione ibrida AC wireless E2WATT, capace di funzionare al contempo da alimentatore AC e da sistema di trasmissione wireless ad alta potenza, assicurando efficienza energetica, distanza di trasmissione dell’energia, ma con costi inferiori rispetto alle tecnologie wireless tradizionali.

I dispositivi wireless Qi tradizionali dello standard WPC (Wireless Power Consortium) sono limitati in termini di distanza di trasmissione (solitamente di 5 mm) e di potenza massima trasmissibile (solitamente fino a 30 W). La tecnologia E2WATT raggiunge una distanza fino a 6 volte maggiore (fino a 40 mm) e fornisce fino a 300W: una vera svolta per gli standard induttivi.

La tecnologia wireless in questione è alimentata direttamente dalla rete AC, senza la necessità di un alimentatore esterno. L’efficienza di questa soluzione ibrida monostadio aumentata così sensibilmente, raggiungendo il 95% di efficienza massima secondo quanto dichiarato dal produttore.

“Abbiamo sviluppato l’intera piattaforma wireless E2WATT, dal concetto all’architettura proprietaria e al firmware, al fine di superare i limiti derivanti dall’utilizzo di adattatori di alimentazione AC standard e dei caricabatterie wireless Qi convenzionali, moltiplicando il numero di applicazioni e gli ambiti d’uso dei prodotti basati sulla tecnologia Qi”, ha spieghato Igor Spinella, CEO e fondatore di Eggtronic.

“Le prestazioni sono rese possibili anche dalla tecnologia dei semiconduttori al nitruro di gallio ad alta velocità (o GaN) utilizzata nei circuiti integrati di potenza GaNFast, ha aggiunto Gene Sheridan, CEO e co-fondatore di Navitas Semiconductor. “Il team di Eggtronic ha individuato i limiti dei chip di silicio, vecchi e lenti con circuiti complessi e molti componenti discreti. I circuiti integrati di potenza GaNFast sono elementi costitutivi di circuiti “digital-in, power-out” facili da usare, elementi che hanno permesso al team di esperti di Modena di concentrarsi sulla loro topologia E2WATT proprietaria e ad alta velocità e raggiungere un time-to-market molto rapido.

“Abbiamo inventato una soluzione di alimentazione ibrida, AC wireless, che è sia un alimentatore sia un caricabatterie wireless, senza necessità di un doppio stadio in serie, in grado di aumentare l’efficienza, la potenza e la distanza di trasmissione e al tempo stesso ridurre sia le dimensioni sia la complessità ed il numero di componenti”, ha affermato Matteo Ovi, Head of B2B Sales di Eggtronic. “Con l’annuncio di oggi, possiamo espanderci in nuovi segmenti e applicativi che prima non erano immaginabili. Laptop wireless, TV, sistemi audio, elettrodomestici e ogni altro potente dispositivo elettrico ed elettronico possono essere forniti in modalità wireless con la stessa efficienza dei migliori alimentatori AC cablati convenzionali”.

“Il microcontrollore dsPIC33 di Microchip Technology con un potente core DSP, ADC ad alta velocità e PWM ad alta risoluzione consentono l’architettura di sistema proprietaria sviluppata da Eggtronic, con conseguente aumento delle prestazioni e della distanza di ricarica”, ha affermato Joe Thomsen, vice presidente della business unit microcontroller a 16 bit di Microchip. “La nostra collaborazione con Eggtronic ha portato allo sviluppo di un design del trasmettitore compatibile con lo standard Qi unico ed al contempo fortemente differenziante in termini di funzionalità e prestazioni”.

Queste funzionalità vanno di pari passo con una riduzione del costo globale della soluzione, un aumento delle prestazioni e dell’usabilità e una riduzione delle emissioni di CO2 per una maggiore sostenibilità energetica. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricezione proprietaria dell’energia, la piattaforma E2WATT consente un calo significativo delle temperature del ricevitore. Le prestazioni di ricarica dei moderni smartphone e laptop sono quindi migliorate in termini di velocità di ricarica (fortemente legata alla temperatura) e ad una migliore user experience.

L’alimentatore AC wireless E2WATT consente nuovi scenari prima impensabili. Diversi prodotti retail basati su questa tecnologia sono attualmente in fase di lancio, mentre Eggtronic sta sviluppando in parallelo soluzioni consumer, industriali e automobilistiche per aziende tra le più blasonate al mondo.

Eggtronic vanta David Tupma (ex VP di Apple e n.ro 2 di iPod) nell’Advisory Board.