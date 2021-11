Einova, Power Bundle Pro include alimentatore e PowerBank

Dal suo lancio nel 2019, Sirius 65W di Einova ha dimostrato di essere il più piccolo, potente ed efficiente alimentatore per portatili e smartphone sul mercato: la società di Modena ha effettuato una serie di test a confronto con i più usati alimentatori per smartphone, inoltre presenta il suo primo Power Bundle Pro che include sia l’alimentatore che un Power Bank da 20.000 mAh per la ricarica veloce ovunque.

Sirius 65W è stato messo alla prova nel caricare la Laptop Power Bank di Einova, che si differenzia dalle più comuni batterie portatili non solo esteticamente ma anche e soprattutto per la sua grande potenza in uscita e la generosa capacità di batteria (63W e 20.000 mAh rispettivamente).

Oltre a Sirius 65W sono stati testati: alimentatori da 5W, 10W e 20W – i più usati per smartphone, tablet e device tecnologici. I dati rivelano che tempi di ricarica più veloci sono garantiti da una maggiore potenza ed efficienza dell’alimentatore. È infatti possibile ricaricare completamente la Laptop Power Bank in appena 4 ore e un minuto, mentre con un alimentatore da 20W sono necessarie ben 6 ore e 44 minuti e con uno da 5W sarebbero necessarie oltre 16 ore.

In base ai risultati dei test il costruttore dichiara che Sirius 65W è l’alimentatore con presa orientabile per dispositivi USB-C più compatto, potente ed ecologico sul mercato, con una efficienza del 93%. Questo è possibile grazie alla innovativa architettura di conversione di potenza EcoVoltasTM abbinata alla tecnologia GaN che permettono di ridurre significativamente i costi energetici e gli sprechi.

Il suo formato di 7,3 x 4,9 x 2,2 cm è più piccolo di un mazzo di carte, ma sufficiente per caricare qualsiasi dispositivo USB-C in modo ecologico e sicuro, garantito anche dalla certificazione USB-IF. Grazie al protocollo Power Delivery, Sirius 65W fornisce diversi livelli di tensione (da 5V a 20V) e corrente (da 1,5A a 3,25A), permettendo di erogare una potenza in ingresso da un minimo di 5W a un massimo di 65W. Il sistema di rilevamento automatico della temperatura impedisce il surriscaldamento dei dispositivi collegati.

Il design lo rende particolarmente facile da trasportare e riporre in tasca o in borsa. Il cavo da USB-C a USB-C è rimovibile, così come la spina, che può essere posizionata verticalmente e orizzontalmente. Queste due modalità consentono a Sirius 65W di risparmiare spazio in prese multiple affollate o in prese a muro.

«Non tutti hanno il caricabatterie giusto per una ricarica veloce ed efficiente» dichiara Camilla Bettinelli, CMO e Creative Director di Einova. «Sirius 65W è in grado di offrire la ricarica veloce in totale sicurezza e preservando la durata della batteria dei dispositivi, una caratteristica che chiunque può apprezzare, soprattutto se si usano power bank dalla grande capacità di batteria come la nostra Laptop Power Bank. Offrire Sirius 65 W e Laptop Power Bank insieme ottimizza le funzionalità di entrambi i dispositivi, significa avere sempre un’enorme quantità di energia disponibile da utilizzare ovunque».

Con Power Bundle Pro, Einova risolve eventuali problemi e rallentamenti nella ricarica, che diventa davvero rapida e senza intoppi. Mentre la tecnologia si sta orientando verso soluzioni sempre più ecosostenibili e sostenibili, la scelta di utilizzare solo due device (Laptop Power Bank + Sirius 65W) per alimentare tutti i dispositivi USB-C e USB-A, sia in casa che fuori, può fare la differenza: una scelta consapevole per risparmiare sui costi energetici, ridurre l’impatto ambientale, e prendere una posizione responsabile per se stessi e per l’ambiente.

Einova Power Bundle Pro è disponibile da questa pagina del sito web del costruttore al prezzo di 185 euro.