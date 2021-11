Targus svela lo zaino integrato con Apple Dov’è

Il nome completo del nuovo zaino Targus è Cypress Hero EcoSmart BackPack: deve ancora essere commercializzato, ma integra di serie la tecnologia Find My, in italiano Apple Dov’è. Per le sue caratteristiche e funzioni è già stato premiato dal CES 2022 Innovation Awards Honoree, premi che vengono assegnati in questi giorni in vista della più importante fiera di elettronica di consumo al mondo che si svolge a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio.

Se venisse perso o rubato il proprietario può rintracciare questo zaino Targus senza dover acquistare e usare Apple AirTag o un altro dispositivo di tracciamento. Questo perché integra direttamente un modulo di tracciamento che viene rilevato e funziona all’interno della piattaforma e dell’app Find My di Apple, in Italia denominata Dov’è.

Per realizzarlo Targus ha collaborato con Apple attraverso il programma di certificazione Made For iPhone, siglato MFi, che la multinazionale di Cupertino ha reso disponibile a società terze parti che desiderano progettare e costruire accessori compatibili con la piattaforma di localizzazione Apple.

Così anche se proprietario e zaino non si trovano all’interno del raggio d’azione Bluetooth, lo zaino comunica la sua posizione a eventuali dispositivi Apple di altri utenti nelle vicinanze, che raccolgono e comunicano la posizione al proprietario in modo sicuro e anonimo. Occorre attendere il lancio da parte del costruttore e tutti i dettagli ufficiali, ma sembrerebbe che questo zaino possa essere localizzato tramite Precision Finding, quindi con segnalazioni audio, visive in realtà aumentata e anche vibrazioni a partire da iPhone 11 e più recenti.

Lo zaino Cypress Hero EcoSmart BackPack può ospitare portatili fino a 16 pollici, quindi MacBook Pro 2021 incluso, ed è realizzato impiegando bottiglie dell’acqua riciclate: il costruttore dichiara che per produrre ogni zaino viene usato l’equivalente di 26 bottiglie di plastica in materiale riciclato. Sarà disponibile in commercio nella primavera del 2022 e per il momento il prezzo non è stato comunicato.

Ricordiamo che nel mese di maggio di quest’anno Targus ha acquisito Hyper, ampliando il proprio catalogo di accessori di elettronica, molti anche dedicati all’universo Apple.