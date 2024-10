Tesla annuncia Cybercab, Robovan e la guida autonoma nel 2025

Pubblicità

Dai Warner Bros Studios di Hollywood Elon Musk ha presentato il futuro del trasporto passeggeri secondo Tesla: nella visione del costruttore e del suo CEO Cybercab, Robovan e la guida autonoma completa cambieranno tutto perché risolvono i grandi problemi delle auto di oggi.

Duante la presentazione sono stati mostrati filmati di lunghe code per traffico, miriadi di tubi di scappamento fumosi, sterminate distese di asfalto per parcheggi di centri commerciali e stadi.

Come sempre Elon Musk si muove in base ai numeri: dal palco dichiara che per la stragrande maggioranza del tempo le auto di oggi rimangono inutilizzate, si usano effettivamente poche ore ogni settimana. In aggiunta il trasporto delle persone è costoso, poco sicuro e non sostenibile.

Cybercab

Cybercab è un futuristico coupé che fonde alcuni elementi del design di Cyertruck, soprattutto frontale e retro, con la linea complessiva più arrotondata degli altri modelli Tesla. All’esterno si contraddistingue anche per ampi copricerchi ma innanzitutto è completamente privo di solamente e pedali.

Musk ha precisato che si tratta di un modello altamente ottimizzato per la guida autonoma e il noleggio: non è dotato di connettore ma solo di ricarica wireless a induzione. Tesla ha già mostrato anche un robot che automatizza la pulizia di Cybercab, per ridurre ulteriormente i costi di gestione e l’intervento umano.

È indicato in arrivo con un prezzo inferiore ai 30 mila dollari nel 2026: oltre che per flotte e servizi taxi potrà essere acquistato anche da privati.

Robovan

Mentre per la maggior parte del tempo le auto viaggiano con uno o due passeggeri, da qui la precedenza a Cybercab, in altri contesti e situazioni può risultare più conveniente trasportare più persone contemporaneamente. Robovan può accomodare fino a 20 persone per il trasporto con guida autonoma di squadre sportive, dipendenti o intere famiglie.

Sono previsti altri allestimenti per il trasporto automatico di beni e merci. Non sono stati annunciati prezzo previsto e data di arrivo. Non è un caso che sia Cybercab che Robovan sfoggino un look molto futuristico, uno degli obiettivi dichiarati di Musk infatti è proprio quello di cambiare l’aspetto delle strade:

“Una delle cose che volevamo fare, e lo abbiamo visto con il Cybertruck, è cambiare l’aspetto delle strade. Il futuro dovrebbe assomigliare al futuro”.

Guida autonoma completa non Supervised

Senza pedali e volante per funzionare Cybercab e Robovan necessitano della guida autonoma completa. Dopo averla promessa per anni, ora Musk indica il termine: in alcuni stati USA, come California e Texas arriverà nel 2025 e da qui in poi sarà estesa, anche fuori dagli USA.

Elon Musk ha dichiarato che anche gli attuali modelli di Tesla in circolazione potranno funzionare con guida autonoma completa non Supervised, un’altra promessa che molti proprietari Tesla attendono da anni. Tutte le immagini di questo articolo sono di Tesla.

