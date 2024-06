Soffiatore elettrico senza fili in sconto a soli 26 €

Pubblicità

Lasciate perdere le bombolette spray, che finiscono sempre sul più bello, e poi inquinano: per ripulire la tastiera del computer comprate il soffiatore elettrico senza fili attualmente in promozione.

Si impugna come una pistola ma non uccide nessuno, perché si occupa soltanto di soffiare l’aria ad alta potenza, grazie al motore brushless da 110.000 giri al minuto.

Ad alimentarlo c’è una batteria da 3.000 mAh che si ricarica come un cellulare tramite presa USB-C abilitata alla ricarica rapida a 15 Watt.

È poco ingombrante (misura circa 12,5 x 10 x 5 centimetri) e il diametro del flusso d’aria può essere ristretto agganciando magneticamente l’ugello in dotazione.

Come dicevamo uno strumento di questo tipo può sostituire le classiche bombolette spray che si acquistano nei negozi di elettronica per soffiare via lo sporco che si infila tra i tasti delle tastiere.

Ma grazie all’elevata potenza generata può ripulire in questo modo anche le ventole di un computer desktop, oppure si può usare per gonfiare un cannotto, dei palloncini, per soffiare via i trucioli da un tavolo di un falegname, per raffreddare una bevanda troppo calda, oppure visto il periodo anche per alimentare il fuoco per il barbecue.

La promozione

