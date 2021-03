Epson EV-110, nuovo videoproiettore LightScene per il digital signage

Epson ha annunciato il nuovo videoproiettore modello LightScene EV-110, presentato come ideale per i rivenditori attenti al design che desiderano migliorare l’esperienza di acquisto in store con la creazione di “immagini esperienziali”.

Questo videoproiettore laser da 2.200 lumen offre ampie funzionalità di signage e messaggistica, oltre alla possibilità di creare immagini senza bordi, effetti di illuminazione filtrati, mappatura di oggetti 3D ed Edge Blending, rendendo le cornici, i telai e le grandi scatole nere degli schermi piatti un ricordo del passato.

I videoproiettori della gamma LightScene promettono agli operatori del settore hospitality di offrire esperienze di intrattenimento “più coinvolgenti” utilizzando insegne creative senza bordi e immagini con testi e informazioni, ai musei e alle gallerie di proiettare arte digitale o contenuti artistici, di migliorare le mostre o creare “ambienti esperienziali che sorprenderanno e delizieranno i visitatori”.

“I nostri clienti non vogliono essere vincolati dai limiti dei display a schermo piatto, ma chiedono prodotti come l’EV-110 per creare un’esperienza cliente innovativa, che promuova il coinvolgimento dei visitatori e del marchio”, spiega Gianluca De Alberti, Sales Manager Professional Display di Epson Italia. “Offrendo contenuti creativi, senza bordi e basati su sensori, insieme a un prodotto che si integra nell’ambiente, è più facile realizzare immagini sorprendenti ed entusiasmanti per migliorare ulteriormente il modo in cui la clientela interagisce con marchi e prodotti”.

I modelli più recenti offrono una gamma di funzionalità nuove, tra cui la funzione GPI, che rende possibile realizzare diverse situazioni interattive basate su sensori. I videoproiettori LightScene sono progettati per semplificare l’installazione grazie a specifiche caratteristiche, tra cui: ottica wide con zoom motorizzato; correzione della geometria per garantire che la proiezione abbia l’aspetto desiderato; design che permette l’installazione a soffitto, a pavimento, a parete oppure il fissaggio a un sistema di illuminazione a binario.

EV-110 è disponibile in bianco o in nero e ha un design compatto per ridurre al minimo il rumore visivo e adattarsi a qualsiasi ambiente; inoltre, è dotato di un lettore multimediale integrato per la riproduzione di contenuti senza che sia necessario collegare dei cavi, nonché di connettività Wi-Fi e LAN per la creazione e la gestione di contenuti live utilizzando l’app Epson Creative Projection e il software Epson Projector Content Manager, che si uniscono per fornire una soluzione completa per la gestione e per la creazione di contenuti personalizzati. È inoltre possibile integrare il videoproiettore nell’infrastruttura CMS esistente grazie alla connettività HDMI.

Da segnalare la luminosità (fino a 2200 lumen) e la onnettività Bluetooth per l’integrazione di altoparlanti esterni wireless. Il produttore gfarantisce fino a 20.000 ore di funzionamento senza interventi di manutenzione. EV-110 sarà disponibile nell’estate 2021. Il prezzo non è stato comunicato.

