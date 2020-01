Epson SureColor SC-F3000, la stampante DTG per tessuti ad alta produttività

Epson presenta una stampante direct-to-garment (DTG) appositamente sviluppata per aziende di abbigliamento medio-grandi e fornitori di t-shirt. Si chiama Epson SureColor SC-F3000 ed è pensata per tutte quelle aziende che richiedono elevati livelli di precisione, tempi di consegna rapidi e la capacità di riprodurre progetti complessi su un’ampia varietà di capi.

Per la prima volta nella gamma DTG, Epson utilizza la sua soluzione con sistema esterno di caricamento inchiostri con sacche di inchiostro compatte da 1,5 litri che aiutano a ridurre il TCO (acronimo di Total Cost of Ownership, cioè il costo totale che viene sostenuto dall’azienda per l’acquisto del bene o servizio specifico) e i tempi di fermo.

A completamento della stampante, l’azienda ha introdotto alcuni elementi per garantire efficienza e produttività anche per l’utilizzo da parte di utenti meno esperti, mantenendo elevati standard di qualità e accuratezza di stampa.

Epson SureColor SC-F3000 è facile in tutto, dall’installazione all’accesso all’area di manutenzione e sostituzione dei materiali di consumo. Monta un pannello touch da 4,3 pollici per il controllo delle sue funzioni principali ed è inoltre dotata di un sistema di autoregolazione dell’altezza del platen con sensori per rilevare automaticamente l’altezza della superficie del capo e passare facilmente a diversi tipi di tessuto come ad esempio t-shirt, felpe con cappuccio, tote bag e magliette.

L’azienda promette una qualità di stampa più accurata grazie alla tecnologia di posizionamento delle gocce di inchiostro «Con questo modello non si tratta solo di aver realizzato una stampante DTG di semplice utilizzo, ma di poter offrire una soluzione economica, creativa e con alta velocità a molte aziende che desiderano migliorare e tenere sotto controllo la qualità del proprio prodotto finale» dichiara Nikolaos Vardakastanis, DTG product manager di Epson Europa».

Epson SureColor SC-F3000 sarà disponibile a partire da giugno 2020 ad un prezzo non ancora reso noto. I modelli consumer della stessa linea ma pensati per l’uso in ufficio sono invece in vendita anche su Amazon.