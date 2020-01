Ecco i film e le serie tv per Apple TV+ per la primavera 2020

Apple ha presentato le date di uscita dei suoi programmi Apple TV+ che verranno lanciati durante la primavera e l’estate del 2020, offrendo agli abbonati un assaggio dei contenuti più attesi della nuova stagione di show in streaming, che andranno ad arricchire il catalogo della televisione di Cupertino.

“Amazing Stories”, una serie antologica di fantascienza prodotto da Steven Spielberg, sarà presentata in anteprima venerdì 6 marzo 2020. “Amazing Stories”, una rivisitazione della serie originale degli anni ’80, è stato uno dei primi spettacoli su cui Apple ha puntato per ‌Apple TV‌+.In ogni episodio il regista racconterà un argomento nuovo, proprio come in “Black Mirror” e “Twilight Zone”. Apple spiega che ogni episodio della serie “porterà il pubblico in mondi diversi attraverso l’obiettivo dei registi, registi e scrittori più creativi di oggi”.

Nel cast di “Amazing Stories” ci sono Dylan O’Brien (“Maze Runner”, “Teen Wolf”), Victoria Pedretti (“You”), Josh Holloway (“Lost”, “Yellowstone”), Sasha Alexander (“Rizzoli & Isles” , “Shameless”) e Robert Forster (“Twin Peaks”).

“Defending Jacob”, una serie tv drammatica con Chris Evans e Michelle Dockery, debutterà venerdì 24 aprile. Al centro dello show, un crimine scioccante in una piccola città del Massachusetts, e un procuratore distrettuale diviso tra l’amore per suo figlio e il suo dovere di difendere la giustizia.

“Home Before Dark”, la serie incentrata sulla storia della giornalista Hilde Lysiak, sarà presentato in anteprima venerdì 3 aprile. Lo spettacolo racconta la storia di una ragazza che si trasferisce da Brooklyn in una piccola città sul lago da cui proviene suo padre. La sua ricerca della verità la porta a scoprire un caso che tutti in città hanno cercato di seppellire. Protagonisti dello show sono Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers e Adrian Hough.

I documentari della serie “Home”, incentrata sulle “case più innovative del mondo”, sarà presentata in anteprima venerdì 17 aprile. Apple dice che ogni episodio “svela l’immaginazione che spinge i confini dei visionari che hanno osato sognare e costruirli”.

Apple ha anche annunciato che entrerà a far parte del catalogo una nuova serie britannica, “Trying”, che verrà lanciata su Apple TV+ venerdì 1 maggio. Rafe Spall ed Esther Smith vestiranno i panni di Jason e Nikki, una coppia che vuole un bambino ma che non può averne uno: uno show per crescere e trovare qualcuno da amare.

Da venerdì 5 giugno sarà presentata anche “Dear…”, una serie di documentari dedicati alla vita, attraverso delle lettere, di personaggi famosi come Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder , Aly Raisman, Misty Copeland e Big Bird.

“Central Park”, la serie animata di ‌Apple TV‌+ del creatore di “Bob’s Burgers”, Loren Bouchard, sarà presentato in anteprima su Apple TV‌ + questa estate. “Central Park” è una commedia musicale animata che racconta le vicende dei Tillermans, una famiglia che vive e si occupa di Central Park.

Apple ha anche annunciato il rinnovo di “Mythic Quest: Raven’s Banquet” per la seconda stagione. La prima debutterà venerdì 7 febbraio.

