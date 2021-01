Evento Samsung il 14 gennaio, ora è ufficiale: attesi i Galaxy S21

Samsung ha appena confermato la data del suo prossimo evento Galaxy Unpacked: come correttamente anticipato fin da novembre, si terrà il 14 gennaio alle ore 10:00 AM EST – che corrispondono alle ore 16:00 italiane – e sarà un evento totalmente online per via della pandemia di coronavirus ancora in corso. «Nell’ultimo anno la tecnologia mobile è stata quotidianamente al centro della scena perché le persone hanno lavorato in remoto da casa, dove hanno trascorso molto più tempo» scrive Samsung nell’invito «L’accelerazione della transizione verso un mondo mobile ha portato con sé la necessità di dispositivi in grado di migliorare la quotidianità digitale».

Come dicevamo, non c’è nessuna sorpresa perché la data dell’evento era stata già svelata con precisione già da diverse settimane, durante le quali sono comparse in rete tante di quelle anticipazioni sui nuovi telefoni che ormai da giorni si sa praticamente già tutto: giusto ieri abbiamo riassunto tutto quel che si sa fino ad ora in questo articolo. Samsung approfitterà di quest’occasione per presentare la nuova linea di smartphone che competerà con gli iPhone 12: sarà composta da tre modelli che dovrebbero chiamarsi Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra. Probabilmente il costruttore annuncerà anche un nuovo set di auricolari wireless della linea Galaxy Buds.

Si dice che il 2021 di Samsung sarà piuttosto particolare. Alcuni ritengono infatti che l’azienda possa abbandonare la serie Note per concentrare maggiormente i propri sforzi sullo sviluppo di smartphone pieghevoli a prezzi più “accessibili” e, per non abbandonare gli amanti della gamma Note, dovrebbe rendere compatibile la S-Pen anche con i Galaxy della serie S21 che sarà presentata durante l’evento appena confermato.

Il responsabile della divisione smartphone di Samsung, TM Roh, ha già accennato a queste ambizioni, ma probabilmente all’evento Samsung Unpacked del 14 gennaio – curiosamente nell’ultimo giorno di fiera del CES di Las Vegas, anche questo un evento completamente online – se ne saprà di più.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina, mentre in questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android. Per chi invece è interessato agli iPhone 12 tutto quello che c’è da da sapere è riassunto qui. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max.