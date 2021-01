Recensione SanDisk iXpand Luxe, più spazio per Mac e iPhone sempre a disposizione

SanDisk iXpand Luxe è una chiavetta USB-C/Lightning per Mac e PC Windows, disponibile in vari tagli e utilizzabile tranquillamente da computer quanto, via App, direttamente da smartphone e tablet iOS e Android.

Una soluzione semplice per i problemi di spazio nei device mobili più che per i computer, una alternativa economica al cloud (con qualche implicito compromesso) ma soprattutto una forma eccellente di scambio tra device come una soluzione moltimediale da passeggio.

SanDisk iXpand Luxe: evoluzione parziale

Il modello da noi recensito disponeva di 128 GB, ma esiste anche in tagli da 64 GB e 256 GB, che sono comunque ben diversi dal modello SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-C, capace di arrivare sino a 1 TB di spazio.

Se nel vecchio modello convivevano un connettori USB-C e uno USB-A, adatti quindi al mondo Android (di fascia alta), iPad Pro e Mac o PC, qui la scelta è caduta su un connettore USB-C (USB 3.1 Gen 1) che ne accompagna uno Lightning, quindi adatto a Mac, PC, Android (recenti), iPad e tutti gli iPhone recenti. Utilizzandolo con iPad Pro e iPad Air 2020 sfrutteremo invece la sua connettività USB-C,

Un modello che affianca più che sostituire quello precedente, con caratteristiche e forma molto diverse: pur mantenendo la forma con due connettori e con una protezione pieghevole, ha un coperchio di plastica a protezione del connettore che esce e il posto per un gancio nella parte posteriore.

Nella confezione trova posto solo la chiavetta, ma una volta inserita in un iPhone, iPad o Android, arriva il messaggio che invita a scaricare l’App per iOS o Android, dove all’interno sostano tutte le informazioni necessarie.

Come funziona su Mac

Collegata ad un Mac o PC Windows la chiavetta si presenta come un device esterno rimovibile, formattato in ExFAT, quindi ampiamente gestibile dai due sistemi operativi senza limite alcuno (in teoria la chiavetta dovrebbe essere un po’ più veloce se formattata in APFS, tuttavia con le ultime versioni di macOS abbiamo osservato che la differenza è davvero minima al costo invece di perdere la compatibilità con Windows.

All’interno della chiavetta sostano alcune cartelle che sono perlopiù inutili su Mac o PC, ma che diventano fondamentali su mobile.

Nulla vieta comunque di farne altre e di usare SanDisk iXpand Luxe come meglio si crede per quanto riguarda la propria organizzazione personale.

La velocità rilevata (via USB-C) è buona in lettura, ma ha ampi margini di miglioramento in scrittura e si attesta a circa la metà dei risultati della chiavetta SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-C, che probabilmente è destinata ad una fascia di clienti più esigenti.

Ad ogni modo qui una tiratina d’orecchi a SanDisk ci sta, perché il marchio ci ha abituato a determinati standard di qualità a cui questa chiavetta mantiene, come vedremo, ma perlopiù in ottica mobile.

Come funziona su iPhone o iPad

Grazie al connettore Lightning, abbiamo provato questa chiavetta su un iPhone e su un iPad Air con diversi tipi di media, cercando di capirne l’utilità soprattutto in viaggio.

Al primo collegamento la chiavetta chiede l’App, che funge un po’ da ponte per la chiavetta, nel senso che tutte le operazioni si svolgono qui. SanDisk iXpand Luxe è gestibile anche dall’App File di iOS/iPadOS, ma con risultati inferiori in termini di usabilità: molto meglio seguire l’App proprietaria.

Una volta aperta l’App, questa consente varie operazioni: visualizza documenti direttamente dalla chiavetta, legge file multimediali con un lettore apposito, copia file dal device alla chiavetta e viceversa e permette il backup di foto, contatti e calendari (e anche dei dati dai social media, anche se durante la prova la funzione era disabilitata, con un messaggio che ci avvisava che sarebbe tornata presto).

La funzione copia è un eccellente modo per copiare documenti da e verso un computer desktop come foto o riprese video quando siamo in mobilità e la funzione AirDrop non è disponibile.

Esiste anche un piccolo App Store all’interno che richiama una serie di App per iOS compatibili con la chiavetta e che ampliano le possibilità, in alcuni casi con comodità interessanti, ma nessuna vitale per il funzionamento del dispositivo.

Molto interessante una funzione di protezione che permette la criptazione di alcuni file (da Mac o PC quanto dall’App mobile), proteggendoli da letture indesiderate (che si possono verificare in un dispositivo nato per condividere i contenuti).

Compatibilità e uso

Per la compatibilità dei file in lettura da parte dell’App, dato che nel sito non è riportata nessuna specifica, noi pensiamo che sia la stessa di iOS e Android.

L’App infatti legge benissimo file Jpeg, PNG e HEIC ma niente file RAW proprietari o DNG (peccato), seppure permette di gestirli tranquillamente nelle opeazioni di trasferimento.

Per quanto riguarda i filmati, grazie al prezioso aiuto di HandBrake abbiamo potuto notare che gestisce correttamente i file MOV e MP4 nel lettore multimediale, ma non quelli in MKV, che vede come file sconosciuti e chiede di condividerli (copiarli) con una altra App installata.

Ottimo il backup, che può essere comodo per chi viaggia molto e ha dati preziosi sul device (anche se in questo caso noi preferiamo sistemi di copia più automatici e continui, come ad esempio il SanDisk iXpand Wireless Charger) che però manca di una funzione automatica e deve essere attivato manualmente.

Il lettore multimediale invece è ottimo, tanto su iPad quanto su iPhone. Legge filmati e musica in modo normale, tanto dalla chiavetta quanto da file copiati all’interno della memoria del device.

L’unica perplessità è data dalla forma della chiavetta, che è lunga e che potrebbe, specie con un iPhone, rendere l’insieme fragile in condizioni d’uso non ottimali. Con un iPad (magari con un supporto ad hoc) il problema non c’è, perché la dimensione di un iPad non subisce il problema della chiavetta, mentre con un iPhone serve attenzione: non si può di certo mettere l’iPhone in tasca con SanDisk iXpand Luxe collegato.

Considerazioni

SanDisk iXpand Luxe è un ottimo compagno di viaggio, specie se avete un iPhone o un iPad al seguito: consente di maneggiare risorse multimediali in modo molto semplice tra diversi device, senza per questo dover utilizzare iTunes o attivare un abbinamento che può diventare scomodo, specie in ottica privacy.

La funzione di protezione dei file in questo senso è ottima, così come il lettore multimediale che consente di visualizzare video e musica direttamente dalla chiavetta senza per questo sfruttare lo spazio esterno.

La velocità è da utente consumer, non pro, e su questo SanDisk avrà fatto le proprie scelte di mercato. La chiavetta offre un prezzo abbastanza alto, in parte giustificato dal connettore Lightning che la rende abbastanza atipica nel mercato, ma comunque più cara del modello precedente (senza lightning).

Se avete un iPhone o un iPad, la soluzione è comunque interessante, se invece non vi serve il lightning, il modello precedente è più indicato.

Pro:

• Doppio connettore Lightning e USB-C

• Design austero ma piacevole

• App con diversi servizi integrati

Contro:

• La velocità potrebbe essere maggiore

• Un po’ cara

Prezzo:

• 52,99 Euro (64 GB)

• 81,99 Euro (128 GB)

• 141,99 Euro (256 GB)

SanDisk iXpand Luxe e tutti i prodotti Western Digital e SanDisk sono reperibili presso i centri commerciali e i negozi di informatica della penisola. Ulteriori informazioni presso il sito ufficiale di Western Digital, dove è anche possibile effettuare l’acquisto, oltre che su Amazon.

Per tutte le notizie e recensioni sui prodotti SanDisk visitate questa pagina di macitynet.