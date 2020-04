Mascherine FFP3, FFP2, KN95, guanti e altri DPI in offerta con spedizione gratis dall’Italia

Disponibili nuove offerte dedicate a mascherine e altri dispositivi di protezione individuale con spedizione dai magazzini europei di Aliexpress, fra cui anche i magazzini italiani.

Nello specifico segnaliamo due inserzioni dedicate a mascherine FFPS, FFP3, N95 e KN95: nella scheda prodotto come sempre è possibile scegliere il tipo di mascherina fra quelle disponibili, non prima di aver scelto il magazzino in cui sono disponibili i prodotti.

Fra questi sono disponibili Italia, Francia, Spagna e Cina. Le spese di spedizione da Italia sono gratuite, mentre si pagherà circa un euro di spedizione dagli altri Paesi EU.

I prezzi sono sicuramente interessanti: la mascherine FFP3 possono costare circa 3,8 euro ad unità, le FFP2 1,7 euro ad unità, con prezzi che possono variare in base al modello prescelto.

Oltre alle mascherine è possibile acquistare anche altri dispositivi di protezione, come guanti in nitrile usa e getta, tutte protettive e termometri senza contatto per misurare la temperatura corporea.

Ecco qui di seguito i link alle inserzioni:

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni su tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.