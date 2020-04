Le consegne iPhone SE slittano a 1-2 settimane, su Amazon si compra in 5 rate

Già poche ore dopo l’inizio dei preordini sono aumentati i tempi previsti per le prime consegne iPhone SE 2020: chi lo ordina ora su Apple Store online potrebbe attendere fino a 1-2 settimane, mentre su Amazon per il momento viene ancora indicato in consegna il 27 aprile.

Su Apple Store online

Annunciato il 15 aprile, i preordini sono iniziati venerdì 17 aprile con arrivo per venerdì 24 aprile: già verso sera sul negozio Apple online i tempi di attesa sono slittati al 28-30 aprile. Ora invece su Apple Store Italia le consegne iPhone SE sono indicate a 1-2 settimane per tutte le colorazione e capacità di memoria, con due eccezioni: ordinando la capacità massima di 256GB nero o bianco la consegna è ancora prevista in 5-7 giorni lavorativi.



Su Amazon

Invece mentre scriviamo su Amazon è ancora indicato con spedizione entro il 27 aprile: naturalmente si tratta di una stima approssimativa che potrebbe subire variazioni successive in base alla disponibilità. Interessante rilevare che per alcuni utenti Amazon propone la possibilità di acquistare il nuovo terminale Apple con pagamento in 5 rate senza interessi. Se disponibile questa opzione di pagamento da poco introdotta dal colosso dell’e-commerce in Italia è visualizzata in alto a destra, come visibile nella schermata che riportiamo in questo articolo.

Si tratta di una procedura super semplificata che non richiede la compilazione di contratti e documenti: semplicemente l’importo totale del dispositivo viene suddiviso in 5 rate che vengono addebitate mensilmente sulla carta di credito o il sistema di pagamento già utilizzato per Amazon dall’utente, senza alcun costo aggiuntivo né per interessi né per spese d gestione pratica.

I tempi delle consegne iPhone SE 2020 sono aumentati anche nelle altre nazioni: in USA chi ordina ora lo riceve nei primi giorni di maggio. Al momento risulta difficile stabilire se il posticipo sia dovuto alla domanda elevata o alle scorte limitate disponibili, anche per blocchi e rallentamenti dovuti a coronavirus.

Per il nuovo terminale Apple ha introdotto sei nuove custodie, tre in pelle e tre in silicone. Acquistando la versione (prodcut)RED Apple devolve parte del ricavato al Global Fund per gli aiuti agli stati più colpiti da coronavirus, oltre che per la lotta contro HIV/Aids e malattie infettive nelle nazioni più povere del pianeta. L’estensione di garanzia AppleCare+ per iPhone SE 2020 costa solo 99 euro, una riduzione di prezzo di 50 euro rispetto al precedente iPhone 8 rimosso dal listino.