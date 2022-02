Spotify compra due società di pubblicità per podcast

Comprendere meglio l’efficacia degli annunci pubblicitari trasmessi nei podcast: è questo il motivo che ha spinto Spotify a comprare Chartable e Podsights, due società che dispongono proprio di alcune tecnologie dedicate alla pubblicità nei podcast.

Le due aziende in questione «amplieranno la nostra piattaforma pubblicitaria» scrive Spotify nel post sul blog che annuncia queste due acquisizioni. Con Podsights gli inserzionisti potranno ottenere maggiori dettagli scoprendo ad esempio chi ha cliccato su un annuncio e se poi hanno acquistato il prodotto correlato.

«Come parte di Spotify, Podsights sarà in grado di utilizzare la tecnologia e l’intelligenza artificiale di Spotify per fornire misurazioni più accurate e informazioni utili agli inserzionisti di podcast in tutto il mondo».

L’acquisizione di Spotify di Chartable pare invece più orientata alla pubblicità dei podcast…nei podcast. I suoi due strumenti promozionali, SmartLinks e SmartPromos saranno di fatto disponibili per i podcaster su Spotify. Il primo peremette di creare URL condivisibili e tracciabili che indirizzano automaticamente gli ascoltatori ai loro podcast, così da tenere traccia sia dei clic che dei download, mentre con SmartPromos i podcaster potranno vedere quali annunci generano il maggior numero di download, misurando così il successo delle proprie campagne pubblicitarie.

Spotify ha investito molto nell’espansione della sua offerta di podcast negli ultimi due anni, sia attraverso accordi di esclusività con i creatori di alto profilo, sia offrendo agli inserzionisti maggiori entrate tramite analisi più dettagliate.

Con queste due acquisizioni si addolcirà quindi il piatto sia per gli inserzionisti che per i podcaster professionisti, che già potevano contare sulla piattaforma di Megaphone acquisita a novembre 2020, mentre per l’utente finale la direzione è quella che si sta saggiando da qualche anno: quella cioè di un maggior numero di annunci pubblicitari all’interno dei podcast, tra quelli in-app e gli spazi pubblicitari preregistrati che sono personalizzati in base alle abitudini di ascolto.