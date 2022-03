Apple migliora gli strumenti per creatori di Podcast

Apple ha annunciato oggi un aggiornamento Podcast per i creatori, introducendo metriche di follower e altre funzionalità progettate per aiutare i creatori di podcast a tracciare il loro pubblico e monetizzare i propri contenuti.

Nella scheda Analytics in Apple Podcasts Connect, i creatori saranno in grado di visualizzare i follower suddivisi per spettacolo e tenere traccia dei follower tra i vari contenuti pubblicati. L’interfaccia mostrerà nuovi follower guadagnati nell’ultima settimana, mese, 60 giorni e da sempre, inoltre elencherà metriche come il tempo di ascolto.

Inoltre, Apple Podcasts adesso accetta file MP3 per l’audio degli abbonati, oltre ai file WAV e FLAC, e i creatori possono personalizzare i loro banner di abbonamento con messaggi promozionali per canali e spettacoli.

Apple sta anche introducendo una funzione “Jump Start” progettata per consentire ai creatori iscritti all’Apple Podcasters Program di richiedere una guida diretta al team Apple Podcasts per aiutarli a monetizzare al meglio i podcast.

Le metriche dei follower saranno disponibili in Apple Podcasts Connect a partire dal mese prossimo.

Sulle pagine di macitynet trovate diversi articoli dedicati ai Podcast di Apple: qui il programma di affiliazione per gli abbonamenti, tutte le novità per i creatori di podcast, mentre tutti gli articoli che parlano dell’argomento sono disponibili a partire da questa pagina.