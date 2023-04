Facebook Messenger offre giochi multiplayer nelle videochiamate

Chiusa l’app dedicata ai videogiochi nell’estate scorsa, Facebook li riporta in Messenger con una prima sfornata composta da 14 giochi gratis e multiplayer per divertirsi e chiacchierare in contemporanea a distanza durante le videochiamate.

Per il colosso dei social (Meta comprende WhatsApp, Facebook e Instagram) guidato da Mark Zuckerberg si tratta di una nuova esperienza che permette di divertirsi e rimanere in contatto con amici, familiari ma anche per conoscere nuove persone, conversando e giocando allo stesso tempo nelle videochiamate di Facebook Messenger.

Il catalogo di lancio propone 14 giochi multiplayer, inclusi titoli noti e nuove uscite, li riportiamo qui di seguito: Exploding Kittens, Mini Golf FRVR, Basketball FRVR, Words With Friends di Zynga, Spyfall, GoFish, Quiz Planet, CArd Wars, Crossword Party, Lab Coats, Yatsy FRVR e Pocket Louge, warewolves of Sylverton, Acronym FRVR.

I giochi sono disponibili all’interno dell’app Messenger per iPhone, Android e anche sul web, senza la necessità di dover installare alcunché. Per accedervi occorre avviare una videochiamata di gruppo in Facebook Messenger, poi premere l’icona che raffigura un joypad per la funzione Play o in italiano Gioca in compagnia, infine scegliere un titolo tra i giochi disponibili.

Tutti i videogiochi sono ottimizzati per giocare all’interno dell’interfaccia di Facebook Messenger per divertirsi a partire da un minimo di due persone: il numero dei giocatori varia in base al titolo. Il social anticipa che continuerà ad aggiungere nuovi titoli in futuro, ma informa anche che si tratta di una nuova funzione in fase di sviluppo attivo. Per questa ragione non risulta disponibile in tutte le aree geografiche e nemmeno su tutti i dispositivi.

Ma sembra solo una questione di tempo: il colosso invita gli sviluppatori a sottoporre i propri giochi per arricchire il catalogo. Ricordiamo che dopo nove anni come app distinte e separate in casa, all’inizio di marzo Facebook ha riunito Messenger e Facebook: ne abbiamo parlato qui. Tutte le notizie su Facebook sono disponibili da questa pagina.