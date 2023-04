Iliad compra ITrust per sicurezza informatica con AI

Iliad ha acquisito la quota di maggioranza del capitale di ITrust, startup francese che punta a diventare leader europeo nella sicurezza informatica basando tecnologie e servizi sull’intelligenza artificiale AI. Con l’acquisto della quota del 55% di iTrust, Iliad va a rafforzare B2B Free Pro, la sua controllata dedicata al mercato delle imprese, che in concomitanza con l’annuncio dell’acquisto della partecipazione ha lanciato un nuovo prodotto di sicurezza informatica chiamato Cyber XPR.

Secondo quanto dichiarato dal presidente e fondatore della società, Jean-Nicolas Piotrowski, ITrust ha fatturato all’incirca 5 milioni di euro; ha sede in Francia e raggiunge oltre 400 clienti di svariati settori, tra cui alcune delle più grandi aziende del mercato interno ed enti del settore pubblico, come il Ministero della Difesa francese e una cinquantina di gruppi ospedalieri che hanno firmato con ITrust nell’ultimo anno.

Mentre il fondatore di ITrust rimane azionista della società, diventando azionista di maggioranza (l’importo della transazione non è stato reso noto, ndr), Iliad prosegue così la sua strategia nel mercato B2B affrontando una delle principali e attuali sfide del settore: la cybersicurezza.

L’amministratore delegato di Free Pro, Denis Planat, dice che l’obiettivo è fornire una vasta gamma di opzioni nel campo della sicurezza informatica: già oggi, combinando le risorse di ITrust coi suoi servizi di hosting di data center, si è riusciti a fornire «una soluzione 100% Made in France, garantendo così il massimo livello di protezione e sovranità totale».

Per l’amministratore delegato e direttore di Iliad, Thomas Reynaud, attraverso questa acquisizione «Free Pro potrà continuare a sviluppare la propria offerta di servizi per tutte le organizzazioni e gli enti del settore pubblico», con l’aspettativa che ITrust si riveli «un vero acceleratore per il gruppo nel dominio strategico della sicurezza informatica».

Nel frattempo il 5G di Iliad è già disponibile in oltre 3000 città italiane, ed è stata eletta la migliore rete del 2022 per disponibilità di segnale nel nostro paese.

