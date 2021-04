Facebook Messenger testa le chat con WhatsApp e viceversa

Se ne è parlato diverse volte in passato e a quanto pare Facebook sta a tutt’oggi valutando l’interoperabilità di alcuni servizi di Facebook con quelli di WhatsApp.

A riferirlo è il sito wabetainfo indicando un cambiamento nascosto individuato dal “leaker” italiano Alessandro Paluzzi in Facebook Messenger: indicazioni che lasciano immaginare la possibilità di chat con utenti WhatsApp all’interno di Facebook Messenger.

Si tratterebbe di una funzionalità opzionale, sulla falsariga di quanto è già possibile realizzare con la funzione che integra nella piattaforma Instagram il sistema di messaggistica istantanea di Facebook Messenger. La novità integrata in Messenger è un ulteriore indicazione del piano globale di Zuckerberg che punta a rendere sempre più interconnesse le piattaforme.

Altre funzionalità in fase di prova mediante il TestFlight beta program sono le notifiche di menzione all’interno dei gruppi, diverse dalle funzionalità generiche che permettono di rispondere ad un singolo utente in un gruppo. Novità integrata di recente sono i “messaggi effimeri”, con la possibilità di impostare le chat in modo che dopo 7 giorni non siano più visibili. Tutti i partecipanti di un gruppo possono ora modificare l’opzione Messaggi effimeri per impostazione predefinita.

Il sito wabetainfo riferisce ancora che la funzionalità che dovrebbe permettere di collegare Messenger e WhatsApp sarà opzionale; sarà possibile disattivare il collegamento e usare i servizi di WhatsApp senza limitazioni anche se non si accetta l’interconnessione tra i due servizi.

Alcune funzionalità già implementate su Facebook Messenger come ad esempio le “reazioni” ad un messaggio dovrebbero altresì arrivare su WhatsApp.