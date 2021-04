“Tiny World”, un video mostra il dietro le quinte del documentario su Apple TV+

Per promuovere la seconda stagione di “Tiny World“, Apple ha presentato un filmato che mostra il lavoro dietro le quinte per realizzare il documentario.

Nel filmato promozionale, vengono mostrate alcune attrezzature e tecniche usate per filmare sott’acqua alla Grande Barriera Corallina. Oltre ad usare telecamere impermeabili e lenti per riprese avvicinate, i filmmaker sono dovuto ricorrere a speciali attrezzature per le immersioni subacquee; anziché le tradizionali mute da sub per rimanere a lungo in acqua, è stato usato equipaggiamento alternativo in grado di eliminare le bolle d’aria e filmare gli animali in odo più naturale senza che si spaventassero dalle bolle che si creano nelle immersioni.

Il rebreather, apparecchiatura per la respirazione indipendente dall’ambiente circostante, permette di raggiungere profondità notevoli, con vantaggi per gli operatori video sub che hanno la possiiblitòà di liberarsi del fastidioso passaggio di bolle davanti agli strumenti e possono avvicinarsi maggiormente ai pesci.

Ora alla sua seconda stagione, la serie “Tiny World” narrata e prodotta da Paul Rudd (“Ant-Man”), offre agli spettatori una prospettiva unica sul mondo della natura, mettendo in luce l’ingegno e la resilienza delle creature più piccole del pianeta. Con oltre 200 specie filmate e 3160 ore di riprese, i sei episodi della docuserie mostrano storie sorprendenti grazie a un’incredibile tecnica cinematografica in grado di catturare la vita delle creature più piccole e le loro straordinarie strategie di sopravvivenza. Sono stati ripresi per la prima volta i gamberi di anemone, che segnalano ai predatori i loro status di pesci pulitori attraverso particolari movimenti simili a un applauso, il comportamento mordace della bavosa a strisce, filmata al rallentatore attraverso un uso innovativo delle videocamere Phantom ad alta velocità, e il mustiolo, detto anche pachiuro etrusco, noto per essere tra i mammiferi più affamati della terra.

La serie “Tiny World” è prodotta da Plimsoll Productions e Tom Hugh Jones, che è anche coautore insieme a David Fowler. Martha Holmes e Grant Mansfield sono i produttori esecutivi per conto di Plimsoll Productions.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.