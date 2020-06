Facebook permette di copiare foto e video in Google Foto

La funzione è stata annunciata un anno fa e ora è disponibile per tutti gli utenti in tutto il mondo: la copia e il trasferimento da Facebook di foto e video a Google Foto è uno strumento comodo, utile e facile da usare che permette di creare una copia di sicurezza dei nostri ricordi. Prima di questo strumento infatti foto e video personali erano confinati sul social, salvo lunghe e laboriose procedure per trasferii uno a uno a mano.

Per usare il trasferimento da Facebook di foto e video a Google Foto occorre accedere a Facebook dal computer via browser: qui aprire le Impostazioni generali dell’account, selezionare Le tue informazioni Facebook e poi fare clic su visualizza nella sezione Trasferisci una copia delle tue foto e dei tuoi video. Per la procedura completa e dettagliata rimandiamo a questo tutorial di macitynet.

Come per la maggior parte delle nuove funzioni e servizi del social, anche il rilascio e l’attivazione del trasferimento da Facebook di Foto e video a Google Foto è avvenuto gradualmente: prima in test in Irlanda, poi in USA e Canada e successivamente negli altri paesi. Ora il colosso del social annuncia che è disponibile per tutti gli utenti e in tutto il mondo. In precedenza i dati degli utenti erano chiusi e confinati sulle diverse piattaforme social e dei colossi IT che ultimamente sono entrati sempre più nel mirino dell’antitrust, anche negli USA.

Lo strumento rientra nelle iniziative del Data Transfer Project a cui partecipano tra gli altri Apple, Google, Facebook, Microsoft e Twitter, per mettere a disposizione degli utenti l’accesso completo ai propri dati, inclusa la possibilità di trasferirli sulle piattaforme desiderate. Ora che foto e video di Facebook si possono trasferire su Google Foto gli utenti più arrabbiati con il social, per i numerosi scandali sul trattamento dei dati personali, non sono più obbligati a mantenere un account aperto per non perdere foto, video e ricordi personali. Per tutti gli altri invece si tratta di uno strumento utile per creare una copia di sicurezza dei propri ricordi su Google Foto, che offre potenti funzioni di riconoscimento e ricerca.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Facebook e Google sono disponibili ai rispettivi collegamenti.