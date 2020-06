Il prototipo iPhone 13 intriga ma alcuni dettagli non convincono

Il sogno di Jony Ive e, dopo la sua fuoriuscita da Cupertino, di Apple è quello di realizzare un iPhone ideale, costituito da una singola lastra di cristallo: il modello non funzionante stampato in 3D del presunto prototipo iPhone 13 atteso nel 2021 sembra a tutti gli effetti il terminale ideale obiettivo di Cupertino.

Scompare completamente il notch e lo schermo è circondato da cornici sottilissime, praticamente inesistenti, una soluzione possibile solo integrando fotocamera frontale e sensori per Face ID sotto al display. Con questa soluzione il prototipo iPhone 13 atteso nel 2021 metterebbe a disposizione uno schermo da 5,5” mantenendo le stesse dimensioni e gli stessi ingombri del modello base iPhone 12 in arrivo questo autunno.

Ruotando il modello stampato in 3D, nel bordo inferiore, risulta visibile un intaglio che corrisponde a un connettore USB-C. L’impiego di fotocamere e sensori sotto al display, per di più sembra con una tecnologia di Samsung, e il connettore non corrispondono al momento con quanto indicato da Ming Chi Kuo e anche altri leaker. Sia l’analista che altre fonti hanno già previsto per il 2021 la possibilità di un iPhone completamente wireless, senza USB-C e anche senza Lightning.

Infine sul retro il riquadro che ospita le fotocamere presenta ben 5 fori disposti a croce. Secondo alcuni Apple sta sperimentando diverse soluzioni sia per il numero che per la posizione delle fotocamere. Il modello stampato in 3D del presunto prototipo iPhone 13 arriva da Alibaba ed è indicato da Macotakara: anche se in passato il sito giapponese ha previsto correttamente novità in arrivo da Apple, in questo caso il grado di attendibilità è basso e il lancio così avanti nel tempo. Da qui al prossimo anno Apple potrebbe adottare soluzioni e design completamente diversi.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli di quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2020, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.