FantaMaster, l’app per il Fantacalcio su iPhone e Android è pronta per la stagione calcistica 2019-2020

Gli appassionati di Fantacalcio possono farsi trovare pronti all’inizio del campionato di Serie A, fissato per sabato 24 agosto, scaricando l’app FantaMaster, da poco aggiornata con tante novità per seguire al meglio la stagione calcistica 2019-2020.

L’applicazione è tra le più apprezzate tra i fantallenatori in quanto mette a disposizione tutto il necessario per gestire il proprio Fantacalcio e la Lega privata con gli amici dal solo smartphone, senza così dover ricorrere ai fogli Excel o dover accendere il computer.

Con FantaMaster è possibile consultare le formazioni ipotizzate dalle redazioni con aggiornamenti in tempo reale e grazie agli algoritmi integrati è in grado di calcolare le probabilità sui giocatori che potrebbero scendere in campo in ciascuna partita suggerendo gli 11 titolari più probabili.

L’app consente di gestire le leghe private personalizzando bonus e malus, fasce gol, modificatori e mette a disposizione moduli speciali per gestire il mercato e le varie competizioni. Attraverso il pannello Voto Statistico Live è possibile monitorare in tempo reale i risultati delle leghe, la performance di tutti i propri calciatori e ricevere una notifica ad ogni gol, assist, ammonizione o aggiornamento disponibile.

FantaMaster incorpora perfino una chat per poter discutere i dettagli organizzativi della Lega con i propri amici (o magari per prenderli semplicemente in giro) ed offre un pannello per gestire le proprie fantasquadre con tanto di supporto per l’inserimento e l’invio della formazione con relativo calcolo dei voti e condivisione via social, Whatsapp, email o SMS.

L’app eventualmente può suggerire anche la migliore formazione grazie ad uno speciale algoritmo “Vice Allenatore” e permette di consultare in offline i voti e le statistiche di tutte le giornate come medi e fantamedia, gol fatti e subiti, assist, cartellini gialli e rossi, rigori segnati, sbagliati e parati e sostituzioni di tutti i calciatori.

Chiaramente permette di consultare in diretta i risultati di tutte le partite di Serie A aggiornati in tempo reale, permette di consultare le notizie dalle principali redazioni sportive ed include il listino delle quotazioni dei calciatori aggiornato quotidianamente.

FantaMaster è disponibile gratuitamente su App Store per iPhone e iPad e sul Play Store per i dispositivi Android. E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento Master Pack al costo di 4,99 euro che prevede la rimozione della pubblicità e l’attivazione di tutte le funzionalità Premium per 12 mesi. Come dicevamo l’app è già stata aggiornata per supportare a pieno la stagione calcistica 2019-2020 alle porte con tante novità tra cui un design migliorato, le divise personalizzabili, nuove modalità di gestione del mercato e delle competizioni (coppe), la nuova guida all’asta, albo d’oro e palmares.