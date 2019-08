Il nuovo Travel Dock di OWC è piccolo e funziona con Mac, iPad e PC

OWC ha presentato la nuova generazione del Travel Dock USB-C. Con una singola connessione, questo piccolo dock mette a disposizione cinque porte per portatili e iPad Pro.

Offre fino a 100W per la ricarica via USB-C di computer come i MacBook Pro da 15″, è di piccole dimensioni (sta sul palmo di una mano), offre una porta HDMI (per il collegamento di display fino a 4K di risoluzione), lettore SD-Card, due porte USB-A 3.1 Gen 1.

Il cavo di collegamento al computer è incluso (può comodamete essere sistemato sotto il dock) e OWC spiega che il prodotto è compatibile con notebook, tablet, Mac, PC con Windows, Linux, dispositivi iOS, Android e Chrome.

Il colore è Space Gray e negli USA l’accessorio è venduto 54,99$. Le dimensioni sono: 2.3cm x 8cm x 8 cm; il peso è di 120 grammi. Sul sito italiano di Amazon al momento è presente la precedente versione, venduta 68,27 euro. La garanzia è di due anni.