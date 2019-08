Free Now sconta le corse in Taxi in Italia e in Europa del 25%

Viaggiare in Europa con Free Now conviene: fino al 1 settembre infatti, grazie ad una promozione, è possibile risparmiare il 25% su una corsa acquistata tramite l’applicazione per smartphone.

C’è da credere che questa offerta possa fare la differenza per tantissime persone visto che, secondo recenti indagini, oltre il 63% degli europei sta per partire nelle prossime settimane e di questi, la maggior parte degli italiani che usano Free Now puntano dritti dritti a Spagna e Germania, viceversa sono soprattutto i clienti di Gran Bretagna e Spagna a giungere in Italia nei prossimi giorni.

Per rendere gli spostamenti dei vacanzieri ancora più convenienti l’azienda ha perciò deciso di lanciare una promozione che consente di ottenere uno sconto pari a un quarto del prezzo su una corsa effettuata tra il 15 agosto e il 1 settembre in qualsiasi città in cui è presente il servizio. Per usufruire dello sconto è semplice: basta inserire il codice HELLOFREENOW nella sezione Buono del proprio profilo.

Per chi non la conoscesse, Free Now è un’app per la mobilità urbana erede di My Taxi attraverso la quale, soltanto nella prima metà del 2019, sono stati effettuati quasi un milione e mezzo di viaggi al di fuori del paese di origine del cliente.