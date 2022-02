Fastweb e Qualcomm collaborano per il 5G mmWave in Italia

A MWC 2022 Fastweb e Qualcomm annunciano una collaborazione per commercializzare connessioni fisse 5G a onde millimetriche mmWave impiegando la tecnologia Qualcomm 5G Fixed Wireless Access (FWA) Platform Gen 2 con Snapdragon X65 e X62.

Gli sforzi congiunti, che dovrebbero essere lanciati nel 2022, hanno lo scopo di consentire a Fastweb di ampliare rapidamente la portata delle sue implementazioni FWA, contribuendo a portare il pieno potenziale del 5G a circa dodici milioni di case e aziende in Italia, entro la fine del 2025.

Combinando la modalità standalone 5G con mmWave utilizzando i sistemi Modem-RF Snapdragon X65 e X62 5G, Fastweb può fornire un throughput elevato, fino a 1 Gigabit al secondo e un accesso a banda larga a bassa latenza a clienti residenziali e commerciali.

Qualcomm dichiara che grazie a questa soluzione gli utenti Fastweb potranno disporre di connessioni fisse senza fili 5G con prestazioni simili a quelle delle connessioni in fibra, per streaming, videogiochi, editing video e altro ancora. Essendo una delle tecnologie a banda larga dell’ultimo miglio in più rapida crescita, Fixed Wireless Access accelera la riduzione del divario digitale in Italia.

Il 5G standalone offre vantaggi di sistema avanzati, tra cui la latenza ridotta nella rete principale, il supporto per la virtualizzazione della rete 5G e lo slicing della rete, e consente a Fastweb di implementare e gestire i servizi in modo molto più flessibile e modulare. 5G mmWave, che sblocca le bande di frequenza superiori a 24 GHz, consente al 5G FWA di realizzare tutto il suo potenziale. A un anno dall’avvio del piano di copertura nazionale, la rete 5G FWA di Fastweb sta raggiungendo oltre 400 città in tutta Italia.

Gli utenti Fastweb in Italia potranno sfruttare appieno il potenziale e la velocità del 5G grazie alla collaborazione con Qualcomm, primo costruttore a supportare tutte le modalità 5G. Snapdragon X65 e X62 fanno parte della famiglia di modem-RF 5G di quarta generazione del costruttore: sono progettati con una architettura aggiornabile per consentire il rapido lancio delle nuove funzionalità della Release 16 su banda larga mobile, accesso wireless fisso, IoT industriale e reti private 5G tramite aggiornamenti software.

