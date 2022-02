Apple, gli inviti per l’8 marzo attesi entro 24 ore

Apple potrebbe rilasciare presto, nel giro di 24 ore, gli inviti per il suo primo keynote di presentazione per la primavera 2022 che dovrebbe svolgersi martedì 8 marzo. L’indicazione della data è attendibile perché arriva da Mark Gurman di Bloomberg: il giornalista statunitense da sempre vanta ottimi agganci nei piani alti di Cupertino, riuscendo così a fornire anticipazioni che nella maggior parte dei casi si dimostrano corrette.

Apple organizza da anni un keynote di presentazione per la primavera, a cui segue un keynote per la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC a giugno, poi l’evento più importante a settembre per iPhone, infine anche un keynote tra ottobre o novembre per novità iPad e/o Mac.

Prima della pandemia con eventi dal vivo nel Campus a Cupertino Apple rilasciava gli inviti circa 10 giorni prima dell’evento, invece in era Covid con keynote pre-registrati e senza pubblico Apple rilascia gli inviti una settimana prima dell’evento.

Per tutte le ragioni fin qui riassunte, è lecito attendersi gli inviti ufficiali Apple per il suo primo keynote primavera 2022 di martedì 8 marzo entro la giornata di oggi o al più tardi entro martedì 1 marzo. Questo naturalmente sempre che la data del’8 marzo si dimostri corretta.

In questo evento è attesa l’introduzione di iPhone SE 2022 di terza generazione e iPad Air di quinta generazione, entrambi con processori più potente e recenti ed entrambi con connettività 5G. Nello stesso evento è atteso anche l’arrivo di almeno un nuovo Mac: potrebbe trattarsi di un MacBook Pro 13” identico a quello attuale ma con nuovo processore Apple Silicon M2, ma tra le macchine previste in arrivo c’è anche un Mac mini più potente con processori Apple M1 Pro e M1 Max.

Durante il prossimo keynote, o con un comunicato stampa separato, Apple potrebbe introdurre anche le nuove custodie MagSafe per iPhone 13 e nuovi bracciali Apple Watch per la collezione Primavera 2022. Per tutto quello che sappiamo finora di iPhone SE 2022 rimandiamo a questo approfondmento di macitynet.