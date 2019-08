Da Supreme il feature phone che costa quanto un top di gamma

Chissà chi, questa volta, avrà la meglio nell’eterna lotta tra brand e tecnologia. Già, perché se è vero che a volte giocano nella stessa squadra, questa volta l’utenza si troverà costretta a scegliere. Supreme, noto brand di abbigliamento dal listino non troppo accessibile, nato in USA, ma ormai conosciuto in tutto il mondo, ha deciso di mettere in catalogo anche un feature phone. Non è noto il prezzo, ma il costo per acquistarlo potrebbe essere pari a quello di un attuale top di gamma.

Supreme non è estranea a offerte e collaborazioni stravaganti, alcune delle quali includono un mattone da 30 dollari, bastoncini di incenso e una scatola a forma di bibbia. Adesso, il brand è pronto a sfornare anche un feature phone. Non è uno smartphone, ma avrà le funzioni base di un telefono cellulare, che peraltro verso stanno vivendo una seconda giovinezza grazie a KaiOS e a Nokia.

Il cellulare Supreme avrà funzionalità 3G e una fotocamera integrata. Si tratta, ovviamente, di caratteristiche che rappresentano la normalità in un qualsiasi smartphone low cost; del resto si sa, il cellulare supreme non verrà acquistato per le sue specifiche tecniche. !

E’ molto probabile, come spiega anche phonearena, che il cellulare sia un modello già esistente, re brandizzato da Supreme, pratica a cui l’azienda non è estranea. Le principali caratteristiche del dispositivo riguardano la possibilità di doppia SIM, il display da 2,4 pollici, la fotocamera integrata, il logo Supreme sul retro e il logo Supreme nella schermata principale.

Quanto al prezzo la vera incognita. Un cellulare del genere ha un valore compreso tra i 20 e i 30 euro, a voler esagerare, ma considerando che Supreme vende in catalogo un mattone per 30 dollari, è facile aspettarsi un listino davvero esagerato.

Per molti questo è il fascino di Supreme, che spinge i limiti della cultura del consumo a livelli quasi surreali. Sulla base di questa filosofia, dunque, il lancio di un telefono con il marchio sopra era solo una questione di tempo. A questo punto si attende che la società lanci un vero smartphone, fosse anche solo per meravigliarsi del presso.

Certo è che Supreme sta anche sfruttando l’onda del rinnovato successo dei feature phone. Tutto ebbe inizio con il rilascio del moderno Nokia 3310, che nella nostra recensione abbiamo definito un capriccio d’altri tempi.

