Ferrari, entro il 2026 il 60% della gamma sarà elettrica

Ferrari ha annunciato in una presentazione agli investitori che la sua gamma di auto sarà elettrificata al 60 per cento entro il 2026, incluso il veicolo elettrico che ha promesso l’anno scorso. A quel punto, il 40 per cento delle sue auto sarà a combustione e il 60 per cento sarà ibrido o tutto elettrico. L’obiettivo finale è diventare carbon neutral entro il 2030, ma anche allora continuerà a sviluppare veicoli con motore a combustione interna (ICE).

Entro il 2026 Ferrari offrirà “tre propulsori con emozioni di guida distintive”, ha affermato la società. Prenderà in prestito la tecnologia dei propulsori ibridi dalla sua F1 e da altre esperienze di corsa, mentre i suoi motori elettrici saranno “progettati, realizzati a mano e assemblati a Maranello per garantire un’esperienza di guida unica derivata anche da soluzioni da corsa”.

Ferrari ha presentato il suo primo ibrido plug-in di produzione, la SF90 Stradale, nel 2019. Ora ha quattro linee di modelli separate con la Stradale e la 296 GTB plug-in V6 hybrid, insieme ai modelli ICE 812 Superfast V12 e Roma V8 puri. Quindi, in effetti, metà della sua gamma è già elettrificata, come sottolinea Autocar. Tuttavia, questo mix cambierà presto. La storica casa automobilistica ha anche confermato che il tanto atteso SUV Purosangue arriverà a settembre come veicolo ICE puro.

Per quanto riguarda l’EV che arriverà nel 2025, Ferrari mira ad avere “forti punti in comune” con i suoi attuali motori a combustione:

La prima Ferrari elettrica sarà radicata nel nostro patrimonio automobilistico e attingerà da un serbatoio tecnico più ampio preservando tutta la sua autenticità e coerenza. Sarà davvero unica da molti punti di vista diversi

Le batterie saranno assemblate anche da Ferrari a Maranello in un impianto di e-building dedicato “dove motori elettrici, inverter e batterie saranno progettati, realizzati a mano e assemblati”. Il colosso automobilistico ha anche rivelato che limiterebbe l’autonomia di guida autonoma al “Livello 2/2+”. L’ultima parola l’ha spesa per la connettività, che sarà fornita per migliorare l’esperienza del proprietario e il rapporto con il cliente.

A febbraio Ferrari ha annunciato una collaborazione con Qualcomm per auto più smart, sia stradali che Formula 1.