Gigaset GL7 è il telefono con WhatsApp per anziani

Gigaset GL7 è un telefono a conchiglia con tradizionali comandi a pulsante, di grandi dimensioni per anziani, ma con la possibilità di sfruttare app quali WhatsApp, Google Maps, YouTube, Facebook e altre ancora. Il dispositivo è principalmente dedicato a un pubblico senior e all’utenza che preferisce non interagire con un touch screen, ma vuole comunque controllare le e-mail, navigare sul web e inviare e ricevere testi e foto tramite applicazioni di messaggistica.

Gigaset GL7 ha un pulsante dedicato al servizio di messaggistica WhatsApp ed è dotato di funzione SOS per attivare una chiamata di emergenza che compone cinque numeri predefiniti in successione fino a quando non viene stabilita una connessione. L’approccio è retrò: un classico “flip phone”, ma con tre slot per schede, GPS, connessione internet e servizi multimediali, che non dispiacerà a un pubblico più ampio.

Il telefono in questione è pensato per chi non vuole necessariamente un touchscreen e pensa che app come WhatsApp o Google Maps possano essere comode e funzionali, in cellulare con i suoi regolamentari pulsanti al quale è stato aggiunto un tasto dedicato a WhatsApp.

Gigaset GL7 è dotato di una propria base di ricarica, soluzione pratica che evita il disordine dei cavi. Altra dotazione importante è quella del tasto di emergenza. Quando il pulsante SOS viene premuto, vengono chiamati fino a cinque numeri di telefono predefiniti. Se nessuno risponde al primo, viene chiamato automaticamente il numero successivo.

I numeri di telefono importanti possono essere memorizzati su tre tasti di selezione rapida, il dispositivo ha una funzione vivavoce, può riprodurre suonerie MP3 e ha il Bluetooth per l’accoppiamento con un auricolare wireless. Il terminale è in grado di accedere a Internet con WLAN, 4G e un proprio browser.

Il sistema operativo KaiOS, fatto su misura per i telefoni con tastiera, permette di accedere a un app store con applicazioni come Facebook, Wikipedia, Google Duo o YouTube. Premendo il pulsante WhatsApp, si apre l’app di messaggistica e si può leggere e rispondere ai messaggi. Il telefono è in grado di riprodurre video con audio e integra un proprio lettore di musica e video. Le fotografie possono essere scattate con la fotocamera integrata da 2MP e il modulo GPS integrato consente l’utilizzo di servizi di localizzazione come Google Maps.

La memoria integrata di 4 GB può essere espansa fino a 128 GB con una scheda microSD. Allo stesso tempo, il cellulare accoglie due schede SIM, ad esempio, per effettuare chiamate a tariffe più economiche con una scheda prepagata acquistata all’estero in vacanza. Gigaset GL7 viene fornito con una base di ricarica, cuffie e una guida rapida. Il prezzo di listino è di 109 euro, ma nel momento in cui scriviamo su Amazon è proposto in sconto a 86,20 euro.