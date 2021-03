fives è la pellicola iPad che protegge voi e il vostro tablet

Arriva in italia e sul mercato internazionale, fives, la pellicola per iPad che aiuta a proteggere la nostra salute ed a lavorare con tutti i confort necessari.

fives protegge la salute dell’utente prima di tutto perché riduce le emissioni dalla luce blu dannosa per i nostri occhi e per quelli di grandi e piccini che possono utilizzare iPad in casa nelle più svariate ore del giorno. Come dimostrato ormai studi avvalorati dalla ricerca scientifica la luce blu emessa dai dispositivi elettronici contribuisce all’affaticamento della vista che può causare problemi di sonno, secchezza o irritazione degli occhi e visione offuscata

La seconda caratteristica con cui fives protegge la salute dell’utente è lo speciale trattamento antibatterico della pellicola che elimina il 99,9% dei batteri (come escherichia coli e staphylococcus aureus – Certificato dai laboratori SGS -CSTC).

fives inoltre, si basa anche sull’esperienza della pellicola Doodroo e anche se in misura minore ricrea una sensazione soft di superficie in carta, utile per chi usa Apple Pencil, migliora l’attrito aiutando a scrivere o disegnare in modo più naturale e fluido senza affaticare la mano.

La quarta caratteristica che aumenta in questo caso il confort, è la riduzione di oltre il 90% delle fastidiose impronte lasciate da bambini e adulti e introduce una funzione antiriflesso che permetterà di usare l’iPad anche in condizioni difficili di luce interna o esterna.

Infine la pellicola fives protegge l’iPad anche dai graffi.

Annalisa Romita, CEO di Batch International, proprietaria del marchio registrato Fives Screen Protector spiega come è nata l’idea di fives:

“Ogni giorno spendiamo 6 ore del nostro tempo davanti ai nostri dispositivi con schermo, e quindi ci siamo chiesti come potevamo rendere più sicuro e confortevole l’uso di schermi touch, nel nostro caso quello di iPad. fives è la pellicola che tutti dovrebbero avere su un’iPad soprattutto pensando ai propri cari.

Secondo un test condotto su 2452 genitori di alunni della scuola primaria e secondaria, il 92,8% dei genitori si dice preoccupato del tempo che i propri figli passano davanti a schermi di ogni tipo, soprattutto per le conseguenze sulla loro vista. Con fives abbiamo voluto aiutare la protezione degli occhi dei ragazzi oltre che fornire loro una difesa dai batteri nocivi**.

A chi non viene in mente l’immagine di un bambino che tocca tutto e poi finisce con mettere le mani in bocca? Ed infine riferendoci alla fascia di età sotto i 18 anni, ormai l’uso di Apple Pencil è sempre più frequente e con fives abbiamo voluto facilitarne l’uso su iPad riducendo lo sforzo muscolare della mano che scrive su una superficie non naturale come è il vetro dell’iPad.”

fives è un marchio registrato di Batch International, frutto dell’iniziativa di professionisti che da oltre 30 anni operano nel mondo delle soluzioni destinate al mondo Apple: è una tra le poche aziende nel mondo delle protezioni per smartphone e tablet ad aver sviluppato oltre 5 brevetti tra Europa, Asia e America .

Batch international è anche proprietaria del marchio doodroo, la pellicola protettiva per iPad dedicata al mondo degli artisti e degli scrittori .

fives è disponibile anche per l’acquisto diretto sul suo sito dedicato al prezzo di 29,50 €.