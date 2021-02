Foundation di Asimov su Apple TV+ forse avrà 80 episodi

Nei sogni dello showrunner di Foundation, un progetto di cui le prime notizie sono emerse nel 2018, ci sono 80 episodi: 80 ore su Apple TV+ per raccontare la saga fantascientifica di Isaac Asimov. David Goyer ha dichiarato di avere questo ambizioso progetto nel cassetto in una intervista per il sito web Lovin Malta ed è la prima volta che si sente parlare di progetti a lungo termine di una produzione Apple la cui prima stagione deve ancora essere presentata sulla piattaforma.

Intervistato da Lovin Malta Goyer ha spiegato i motivi che hanno spinto alla registrazione dello spettacolo a Malta e ha rivelato che desidera una durata di 80 ore per lo show, mettendolo a confronto con le otto stagioni di Game of Thrones.

«Il pubblico sta cambiando. Il modo in cui consumiamo le storie sta cambiando. Game of Thrones è stato il primo dei grandi show dedicati ai romanzi e ora con Foundation potremo raccontare la storia, si spera, nel corso di 80 episodi, invece di cercare di condensare il tutto in due o tre film», ha dichiarato nell’intervista Goyer. Una dichiarazione che lascia immaginare quanto, nei progetti dello showrunner, la serie televisiva di Apple dedicata alla trilogia di Asimov possa diventare colossale quanto la serie cult Il trono di Spade.

La serie tv fantascientifica è stata girata principalmente a Malta. Malta è stata selezionata per i suoi paesaggi, che evocano quelli descritti da Asimov del pianeta acquatico di Foundation.

Lo spettacolo sarà prodotto da Skydance Television e debutterà su Apple TV+ nel 2021. Entrerà a far parte del catalogo di Apple TV+ assieme a The morning Show, Little America, See, For all mankind, Defending Jacob e molti altri titoli. La serie tv fantascientifica di Apple TV+, annunciata ufficialmente nell’estate 2019, dovrebbe essere composta da 10 episodi, firmati da David S. Goyer, Josh Friedman e prodotti da Skydance Television.

