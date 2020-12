Foxconn si espande per costruire iPhone 12 in India

Mentre Wistron è alle prese con la gestione di danni e conseguenze delle violenta rivolta, Foxconn annuncia che presto inizierà a produrre l’ultima generazione di iPhone 12 in India, oltre a un mega piano di investimenti da oltre 300 milioni di dollari per stabilimenti e alloggi dei dipendenti.

Attualmente lo stabilimento Foxconn presso Chennai in india produce iPhone 11 e iPhone XR. Il piano di investimenti e sviluppo riguarda proprio questo stabilimento, come annunciato dai media locali. Il ministro dell’Industria indiano ha approvato un piano di 6 anni per un totale di 337 milioni di dollari che consiste nell’acquisto di 30,83 acri di terreno adiacenti allo stabilimento esistente.

Oltre alle linee di produzione verranno ampliati anche alloggi, dormitori, negozi, shopping center e farmacie per migliaia di dipendenti. Foxconn metterà a disposizione affitti a prezzi abbordabili, più tutte le infrastrutture necessarie, inclusi impianti per la gestione delle acque, pannelli a energia solare, fino ad arrivare alle strutture per le attività all’aperto.

Complessivamente saranno realizzati 13 quartieri alloggio con diverse palazzine di 10 piani. Il progetto consisterà in due fasi, di cui la prima si prevede sarà completata entro marzo 2023 con la realizzazione di 7 quartieri di edifici residenziali, due quartieri di edifici commerciali e altre strutture pubbliche. La seconda fase, come segnala Patently Apple, consisterà nella realizzazione di altri 6 blocchi di edifici aziendali previsti entro marzo 2024.

Ricordiamo che i piani di diversificazione geografica dei fornitori Apple sono iniziati con l’acuirsi delle tensioni tra Stati Uniti e Cina e l’introduzione di nuovi dazi, per poi accelerarsi con la pandemia da Coronavirus. Finora la stragrande maggioranza della produzione Apple è ancora concentrata in Cina, mentre l’inizio della produzione Foxconn in India di iPhone 12 inizierà la fase di prova entro due mesi, probabilmente destinati al mercato locale o per l’esportazione verso gli USA.

Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti, invece tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 lo trovate in questo approfondimento di macitynet. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max.