I modelli 3D per appendere iPhone al Mac per Continuity Camera

Nell’ambito dell’ultima WWDC (annuale conferenza per sviluppatori) Apple ha presentato le prime versioni beta dei futuri sistemi operativi, incluso il nuovo macOS Ventura e una funzionalità di questo denominata Continuity Camera che consente di usare iPhone XR e modelli seguenti come webcam per il Mac.

Apple spiega che funzione Continuity offre la possibilità di usare l’iPhone come webcam del Mac rendendo disponibili opzioni prima non disponibile sulla videocamera di un computer, come l’inquadratura automatica, la modalità Ritratto e l’effetto Luce set fotografico, che illumina il volto dell’utente sfocando lo sfondo. È inoltre possibile usare l’ultra-grandangolo di iPhone per rendere possibili funzioni come Desk View, che mostra in contemporanea il volto dell’utente e una vista dall’alto della sua scrivania, perfetta per creare video amatoriali, mostrare disegni via FaceTime e molto altro.

La funzione Continuity Camera è pensata per essere usata in abbinamento a un sostegno che consente di alloggiare l’iPhone sulla parte superiore dei display del Mac. Apple prevede collaborazioni con produttori di terzi parti come Belkin per la realizzazione di questo accessorio, ma chi non vuole attendere l’autunno (quando saranno disponibili le versioni definitive di iOS 16 e macOS Ventura e i supporti ufficiali) può ricorrere ad un supporto stampato in 3D in casa.

Designed and printed a Continuity Camera mount for my iMac Pro. Will modify it for a MacBookPro tomorrow 3D print files: https://t.co/WvvWfmvO3E

Github repo: https://t.co/ZckfVPO6pu No need to wait for Belkin or whoever is making the actual 3rd party mount. pic.twitter.com/vuOoAZlSUc — Jonathan Wight (@schwa) June 14, 2022

L’utente Jonathan Wight ha creato dei modelli che è possibile stampare con una stampante 3D, sia in variante per MacBook Pro, sia in variante per iMac. Sfruttando questi modelli (si scaricano da qui), chi dispone di una stampante 3D può già da ora ottenere un supporto dedicato nel quale alloggiare l’iPhone e quindi utilizzabile per Continuity Camera.

