A Milano la foto-ricordo di Natale ve la regala Fujifilm fino al 16 dicembre

Oggigiorno le foto non si stampano quasi più. Sul cellulare c’è spazio per tantissime foto, ma più ne accumuliamo e più rischiamo di perderle o dimenticarle nel tempo. Eppure quando il ricordo diventa tangibile, dura nel divenire rimanendo accessibile senza dipendere dalla tecnologia.

A Milano avete un’occasione imperdibile per immortalare un momento insieme ai vostri cari: dal 10 al 16 Dicembre, Piazza XXIV Maggio diventa infatti il cuore pulsante di un’iniziativa speciale che celebra la fotografia istantanea, la creatività e la condivisione dei ricordi.

Si chiama Instaxmas Popup Store ed è un evento pensato da Fujifilm per vivere il Natale in modo autentico riscoprendo il piacere di scattare foto istantanee e regalarle come ricordi tangibili.

Cosa trovate al chiosco di Fujifilm

Situata nella zona della Darsena, l’Edicola dei Ricordi offre una serie di attività gratuite pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Ogni giorno, i partecipanti possono recarsi al chiosco per scattare foto istantanee e riceverle immediatamente, incorniciate in una cartolina esclusiva, creando così un ricordo che si porteranno a casa.

Inoltre c’è la possibilità di partecipare alla ruota della fortuna, un gioco che permette di vincere gadget unici.

È anche possibile incontrare il fotografo Simone Biavati, che realizzerà ritratti esclusivi per i visitatori, offrendo un’opportunità unica di scoprire l’arte della fotografia istantanea.

Infine la Challenge 90 secondi, tramite cui i partecipanti sono invitati a mettere alla prova velocità e creatività scattando la foto perfetta in 90 secondi appunto, ovvero il tempo necessario per svilupparla.

Durante il prossimo weekend saranno inoltre previste anche attività speciali per bambini offrendo divertimento anche alle famiglie.

I prodotti Instax in mostra

Oltre a vivere le attività poc’anzi citate, questa è anche un’occasione per scoprire i prodotti Instax.

Tra le fotocamere in mostra troverete ad esempio la Instax Mini 12, semplice e immediata, per chi cerca scatti veloci e spontanei.

Per chi invece preferisce una combinazione di analogico e digitale è possibile dare un’occhiata più da vicino a fotocamere ibride come la Instax Mini Evo e la LiPlay che permettono di visualizzare e selezionare le immagini prima della stampa.

C’è anche la Instax Mini Link 3, una stampante per smartphone che consente di trasformare facilmente le foto digitali in ricordi fisici di alta qualità, con la possibilità di personalizzarle attraverso l’app.

A tal proposito ricordiamo che i prodotti Instax sono disponibili in diversi formati di pellicola: il formato Instax Mini (62 x 46 mm), il più compatto e maneggevole, per le foto da portare sempre con sé; il formato Instax Square (62 x 62 mm) per la classica stampa quadrata; il formato Instax Wide (62 x 99 mm) ottima specie con foto di gruppo e panorami.

Dettagli dell’Evento

Ricapitolando:

Quando : dal 10 al 16 Dicembre, dalle 9:00 alle 19:00;

: dal 10 al 16 Dicembre, dalle 9:00 alle 19:00; Dove : Darsena, Piazza XXIV Maggio, Milano;

: Darsena, Piazza XXIV Maggio, Milano; Cosa: varie attività gratuite aperte a tutti a partire dalle ore 10:00.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Instax e a seguire l’evento sui social sotto l’hashtag #instaxmas.

