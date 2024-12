Stellantis e CATL, una joint venture per batterie LFP su larga scala

Pubblicità

Stellantis e CATL hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per investire fino a 4,1 miliardi di euro in una joint venture al fine di costruire un impianto europeo di batterie al litio ferro fosfato (LFP) su larga scala a Saragozza, in Spagna.

Indicato come progettato per essere “completamente neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio”, l’impianto di batterie sarà realizzato in diverse fasi e successivi piani di investimento.

Con l’obiettivo di iniziare la produzione entro la fine del 2026 presso lo stabilimento di Stellantis a Saragozza, in Spagna, l’impianto potrebbe raggiungere una capacità di 50 GWh, a seconda dell’evoluzione del mercato elettrico in Europa e del sostegno delle autorità in Spagna e dell’Unione Europea.

La joint venture al 50% tra CATL e Stellantis potenzierà l’offerta LFP di Stellantis, la migliore della categoria in Europa, con la promessa di offrire autovetture, crossover e SUV elettrici a batteria “di qualità superiore”, “durevoli e convenienti” nei segmenti B e C con autonomie intermedie.

Nel novembre 2023, Stellantis e CATL hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) non vincolante per la fornitura locale di celle e moduli di batterie LFP per la produzione di veicoli elettrici in Europa e hanno stabilito una collaborazione a lungo termine su due fronti strategici: la creazione di un’ambiziosa roadmap tecnologica per supportare i veicoli elettrici a batteria (BEV) avanzati di Stellantis e l’identificazione di opportunità per rafforzare ulteriormente la catena del valore delle batterie.

CATL sta portando in Europa una tecnologia di produzione di batterie all’avanguardia attraverso i suoi due stabilimenti in Germania e Ungheria, entrambi già operativi. La società cinese si è all’avanguardia nella produzione di diverse tecnologie legate alle batterie, riciclaggio delle stesse e sistemi di accumulo.

Stellantis utilizza un approccio a doppia chimica – nichel manganese cobalto (NMC) e litio ferro fosfato (LFP) – promettono “tecnologie innovative” per le celle e i pacchi batteria. La transazione dovrebbe concludersi nel corso del 2025 ed è soggetta alle consuete condizioni normative.

