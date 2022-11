GAIATOP, il termoventilatore elettrico domestico in sconto a 37,55 €

Ci continuano a dire che quest’inverno sarà freddo, e allora non facciamoci trovare impreparati: possiamo approfittare dell’offerta attualmente attiva sul GAIATOP, un termoventilatore elettrico per la casa che potete comprare a metà prezzo per 37,55 €.

La potenza

Questo piccolo ma potente accessorio è in grado di riscaldare gli ambienti in poco tempo grazie alla sua potenza massima di 1.000 Watt. Ma se il caldo può essere eccessivo o la stanza è molto ristretta, è anche possibile abbassare la potenza alla velocità media di 700 Watt, utilizzabile anche in un secondo momento per il mantenimento del riscaldamento.

C’è anche una terza velocità che consuma solo 10 Watt e produce semplicemente aria fredda, funzionando quindi come un normale ventilatore da camera e rivelandosi perciò utile anche in estate.

Basso rumore

La ventola produce un rumore di 45 dB, il che vuol dire che è particolarmente silenzioso: basti pensare infatti che il normale rumore del vento si attesta intorno ai 30 dB mentre la voce di una persona che parla normalmente viaggia sui 55 dB.

Sistemi speciali

E’ dotato di un sistema di anti-ribaltamento (l’azienda dice che se si prende in mano il termoventilatore e lo si scuote, si possono sentire dei rumori, e questo è tutto normale perché a produrli è proprio questo sistema) che gli evita di cadere in caso di piccoli urti. Ma nel caso in cui un animale domestico dovesse colpirlo e farlo cadere, allora si attiverà la protezione che spenge automaticamente il dispositivo per evitare pericolosi incendi.

La promozione

Il piccolo ma potente termoventilatore elettrico domestico GAIATOP costa 74,57 € ma al momento come dicevamo è in sconto del 49%, quindi lo pagate 37,55 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.