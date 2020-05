Apple ha scelto Gal Gadot per la serie su Hedy Lamarr, attrice e inventrice

Apple ha recentemente dato il placet per la realizzazione di una serie su Hedy Lamarr, attrice e inventrice geniale alla quale dobbiamo varie tecnologie alla base, tra le altre cose, del WiFi.

Del nuovo show di Apple, riferisce Variety, spiegando che gli otto episodi della serie sono un lavoro della scrittrice e produttrice esecutiva Sarah Treem, che in precedenza è stata co-creatrice e showrunner (responsabile del programma) della serie “The Affair – Una relazione pericolosa”, per la rete televisiva Showtime.

Nella serie dedicata a Hedy Lamarr, la protagonista sarà Gal Gadot, attrice e modella israeliana, nota principalmente per il ruolo di Gisele Harabo nella saga di “Fast and Furious” e di Wonder Woman nel DC Extended Universe.

Hedy Lamarr è stata, come accennato, non solo una diva ma anche una inventrice geniale. Nata nel 1914 a Vienna, fin da giovane si fece notare sia per il talento per le materie scientifiche, sia per la bellezza. A 15 anni lasciò la scuola di ingegneria per diventare attrice. Venne definita “la donna più bella del mondo”, ma è per ben altro che il mondo scientifico la ricorda.

Arrivata a Hollywood, tra un film e l’altro, passa il tempo a studiare e inventare di tutto. Tra le sue idee: un nuovo tipo di semaforo, un nuovo design per aeroplani più veloci ed efficienti, una pastiglia per rendere l’acqua gassata, e la sua invenzione più famosa: un sistema di comunicazione radio per guidare i siluri dei sottomarini; la “frequency-hopping spread spectrum” è la base su cui verranno sviluppate numerose tecnologie odierne, incluso il WiFi e il Bluetooth. Esatto: è grazie anche alla “donna più bella del mondo” se oggi abbiamo svariate tecnologie senza fili.

Hedy Lamarr non solo non ottenne mai riconoscimenti ma quando deposito il suo brevetto più famoso, questo venne bocciato perché non considerata una cittadina americana (si stima che questo brevetto oggi avrebbe un valore di 30 miliardi di dollari). Solo nel 2014 fu inserita nel National Inventors Hall of Fame statunitense per il suo brevetto.

Insomma c’è sicuramente tante carne sul fuoco per fare una serie TV partendo da infanzia, adolescenza, per arrivare agli esordi, alla fuga negli USA e ai brevetti.

Una curiosità che riguarda l’informatica: nel 1998 Hedy vinse una causa contro la Corel Corporation che usò senza licenza il suo volto per la pubblicità e la scatola del software di grafica vettoriale CorelDRAW, ottenendo un risarcimento di 5.000.000 di dollari.

