Uno strumento per inviare email…. che finiranno sicuramente nello spam!

“Straight 2 spam” è uno strumento di semplice uso che permette di inviare messaggi di posta elettronica che, con molta probabilità finiranno nello spam, in altre parole volutamente tra le mail indesiderate, la posta spazzatura.

A cosa serve un simile strumento? Lo spiegano gli sviluppatori: “Amate le mail ma odiate avere a che fare con le persone? Non volete qualcuno alla vostra festa ma dovete invitarlo perché vostra mamma vi ha obbligato a farlo? Usate Straight 2 Spam per fare in modo che la vostra mail finisca nello spam”. In pratica si ha a disposizione un metodo per fare finta di avere invitato qualcuno; se quest’ultimo non ha visto il messaggio… non è colpa vostra 😀 ma è colpa del messaggio che “stranamente” è finito nello spam…

“Non hai ricevuto la mail con l’invito?!”, potremo dire al malcapitato di turno… “Ma hai controllato la casella con lo spam?”: una scusa che potremo d’ora in poi usare quando dobbiamo mandare una mail a persone con le quali in realtà non vogliamo avere niente a che fare…

L’uso è semplice: basta visitare il sito Straight2Spam, copiare lo “snippet” che si vede nella videata e incollarlo alla fine della mail: al resto penseranno i filtri dei vari programmi/servizi per la gestione della posta elettronica.

Senza dubbio il concept di chi ha avuto l’idea è brillante: ma non è detto che il meccanismo funzioni sempre. Ci sono persone che controllano regolarmente lo spam e altre che filtrano le mail indesiderate secondo vari parametri (pubblicità, truffe, phishing, malware) creando “blacklist” proprietarie e non è detto che “”Straight 2 spam” funzioni. L’idea è ad ogni modo sicuramente originale e speriamo non sia un nuovo modo per confondere i già complicati filtri che consentono di combattere le diverse forme delle e-mail spam.

Potete comunque utilizzarlo per verificare l’efficacia dei filtri dei programmi di posta elettronica che volete utilizzare!