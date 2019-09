Galaxy A90 potrebbe essere il primo smartphone 5G low cost

Ad oggi, gli smartphone 5G presenti sul mercato, o comunque già annunciati, non sono certamente economici. Anche quelli Samsung non sono a buon mercato, e chi volesse acquistare un Galaxy S10+ 5G o un Note 10+ 5G dovrà mettere pesantemente mano nel portafoglio. Le cose potrebbero presto cambiare, proprio per mano del colosso sud coreano. Galaxy A90 potrebbe essere il primo smartphone economico sul mercato.

Ad annunciarlo è il noto leaker Evan Blass, che ha pubblicato in rete video e foto del terminale. Il design non è una sorpresa: si tratta di uno dispositivo della serie A con un notch a goccia e tre telecamere posteriori, quindi simili agli attuali dispositivi in commercio. Tuttavia, stupisce che per la prima volta Samsung possa introdurre il 5G su un terminale non top di gamma. Un passo importante per la diffusione della tecnologia.

Le foto stesse non dicono tutto sulle specifiche, oltre alle promesse delle funzionalità Samsung relative a video extra-stabili e ricarica cablata ad alta velocità. Recenti rapporti, comunque, suggeriscono che Samsung A90 5G proporrà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione full HD+, processore octa-core (possibilmente uno Snapdragon 855 in alcune regioni) con 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e una fotocamera frontale da 32 megapixel.

C’è ‘solo’ una fotocamera posteriore ad alta risoluzione con un sensore da 48 MP, il che suggerisce che le fotocamere da 5 MP e 8 MP avranno ruoli marginali, come profondità di campo e altri effetti.

Non è certo quando Samsung A90 5G arriverà sul mercato, né in quali paesi sarà distribuito, anche se il materiale trapelato in rete potrebbe far pensare a un debutto particolarmente vicino. Ovviamente, non sarà un terminale low cost in termini di specifiche e quindi anche del prezzo, ma di certo – rientrando nella fascia media – richiederà un esborso sensibilmente inferiore rispetto ai top di gamma della società.