Galaxy Buds FE esplodono creando danni permanenti all’udito di una donna

L’udito di una donna è stato danneggiato dopo che degli auricolari Samsung Galaxy Buds FE sono esplosi nelle sue orecchie.

L’azienda sudcoreana si è scusata e a quanto pare si è limitata a offrire solo dei nuovi auricolari. La donna sta valutando opzioni legali dopo l’inaccettabile risposta di Samsung.

A riferirlo è il sito Gizmochina spiegando che il problema si è verificato in Turchia. Il proprietario degli auricolari riferisce di averli consegnati alla sua ragazza che li ha indossati, e questi sono improvvisamente esplosi.

Dell’incidente si parla anche in un forum turco del sito Samsung ed è probabile che il produttore avvierà indagini dettagliate per capire cos’è successo, con la speranza che non si ripeta quanto accaduto nel 2016 con il Galaxy Note 7 (la commercializzazione fu sospesa invitando i clienti a spegnere il dispositivo e a non usarlo più perché a rischio esplosione). Il problema dei Galaxy Note 7 che esplodevano era causato dal particolare profilo e spessore degli accumulatori di corrente che erano prodotti da Samsung SDI, controllata dell’azienda sudcoreana.