Anello Smart, monitorate la vostra salute dal dito con soli 24 €

Pubblicità

Gli anelli Smart stanno prendendo piede: se volete essere al passo coi tempi e prenderne uno a poco prezzo, allora approfittate dell’offerta in corso su quello attualmente in promozione a soli 24 €.

Con uno stile minimalista, questo modello si presenta nelle eleganti finiture argento o oro e si adatta facilmente a qualsiasi look. Le dimensioni variano da 17,5 a 21,5 mm di diametro e nonostante il peso di soli 2,5 grammi e uno spessore di 2,5 millimetri, è ricco di funzionalità innovative.

Partiamo dall’autonomia: con i suoi 16 mAh, l’anello può funzionare fino a 15 giorni in modalità standby e si ricarica completamente in appena 2 ore, riducendo i tempi di inattività. Si connette ai dispositivi tramite Bluetooth 5.1 offrendo quindi una sincronizzazione veloce e stabile con i telefoni Android 5.0+ e iPhone con iOS 10.0+ attraverso l’app JRing (gratis per iPhone e Android).

Incorpora un cardiofrequenzimetro che monitora il battito cardiaco 24 ore su 24, insieme a un saturimetro per tenere sotto controllo i livelli di ossigeno nel sangue. La funzione di monitoraggio del sonno consente invece di valutare la qualità del riposo notturno, fornendo informazioni utili al risveglio per migliorare le abitudini quotidiane. Traccia anche l’attività sportiva riconoscendo passi, distanza percorsa e calorie bruciate.

Questo anello si può usare anche come telecomando remoto per controllare diverse funzioni del proprio smartphone. Scorrendo il dito sulla sua superficie si possono ad esempio scattare foto a distanza, controllare il browser o interagire con le app dei social media. Questa funzione rende l’anello un accessorio tecnologico ancora più versatile e utile nella vita quotidiana.

Infine, la resistenza all’acqua fino a 5 ATM permette di utilizzare l’anello durante l’attività fisica senza preoccuparsi di danni causati da sudore o immersioni, rendendolo pratico anche per chi conduce una vita attiva.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 35 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 29% andando a spendere intorno ai 24 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.