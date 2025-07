Con One UI 8 Samsung potenzia la sicurezza tra privacy, AI e connettività

Con l’imminente arrivo della One UI 8, la prossima distribuzione software per smartphone Galaxy, Samsung ha annunciato una serie di innovazioni dedicate alla sicurezza e alla protezione della privacy, pensate per accompagnare l’evoluzione dei suoi smartphone Galaxy, in particolare in ottica di utilizzo sempre più ampio dell’intelligenza artificiale.

Una delle novità principali sarà rappresentata dalla piattaforma Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), una nuova architettura che consente di creare ambienti di archiviazione cifrata separati per ogni app.

Questo sistema, spiega Samsung, rafforza la protezione dei dati personali, come abitudini e preferenze, essenziali per funzioni AI come “Now Brief” e la ricerca intelligente nella Galleria. In sintesi, KEEP lavorerà in sinergia con Knox Vault, lo spazio hardware sicuro dei Galaxy, per garantire che questi dati rimangano sempre sul dispositivo, al riparo da accessi esterni.

Samsung sta introducendo inoltre la gestione proattiva delle potenziali minacce con l’evoluzione di Knox Matrix, il sistema che protegge i dispositivi connessi tra loro, come parte dell’ecosistema Galaxy. Se uno di questi viene considerato a rischio – ad esempio per manomissioni o accessi sospetti – può essere automaticamente disconnesso dall’account Samsung, limitando la diffusione di eventuali minacce all’intero sistema.

Sul fronte della connettività, inoltre, l’azienda vuole compiere un altro passo importante introducendo una crittografia ancor più resistente introducendo la crittografia post-quantistica in Wi-Fi protetto. Questa tecnologia, pensata per affrontare minacce future dovrebbe garantire – a detta di Samsung – la protezione delle chiavi di crittografia durante le connessioni, soprattutto su reti pubbliche.

Viene affiancata da strumenti come la protezione automatica nelle reti Wi-Fi pubbliche, la protezione privacy avanzata tramite traffico internet crittografato con pacchetti instradati su più livelli e un sistema di tracciamento di tutte le attività di protezione.

Infine Samsung annuncia di voler continuare a rafforzare le sue difese di base su Knox Vault che protegge credenziali sensibili in un’area fisicamente isolata, oltre a potenziare il blocco automatico, ossia la funzione che impedisce installazioni non autorizzate e attacchi zero-click. Ancora, il colosso ha annunciato la funzione “Elabora dati solo sul dispositivo” per un controllo totale sull’uso dei dati da parte delle funzioni AI.

