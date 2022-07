Probabile l’arrivo di un Apple Watch per Sport Estremi con display più grande

Apple starebbe lavorando su una versione “sport estremi” di Apple Watch, variante che prevede un display più grande e una cassa metallica maggiormente resistente ai maltrattamenti.

Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg, spiegando che il dispositivo in questione è pensato per atleti, escursionisti e altre attività estreme, e che sarà in più grande (come dimensioni) finora creato da Apple. Il display dovrebbe misurare quasi due pollici (5cm) in diagonale, più grande rispetto alla diagonale da 1,9″ dell’attuale Apple Watch Series 7 e del previsto Apple Apple Series 8.

Il display sarà più ampio di circa il 7% rispetto all’Apple Watch Series 7 da 45mm e la risoluzione offerta di 410 x 502 pixels (contro i 396×484 pixel del Series 7). Secondo Gurman, Apple sfrutterà la maggiore superficie per offrire ulteriori dati legati al fitness su un quadrante.

Non è al momento dato sapere come Apple intende chiamare questo – presunto – Apple Watch, ma secondo Gurman il dispositivo dovrebbe offrire migliore resistenza agli urti e protezione grazie a un materiale metallico più forte dell’alluminio; dovrebbe includere un display con vetro infrangibile (probabilmente con strati e substrati che rendono più complicata la rottura), e integrare inoltre una batteria più capiente per consentire di svolgere sessioni più lunghe di allenamento.

La versione orientata allo sport di Apple Watch dovrebbe essere venduta insieme a quella standard di Apple Watch Series 8, prevista per la fine dell’anno, e dell’Apple Watch SE, dispositivo per il quale è altresì previsto un aggiornamento quest’anno. Oltre ad essere più grande e integrare un involucro più resistente, l’Apple Watch sport edition funzionerà alla stregua degli altri Apple Watch e offrirà le stesse funzionalità previste per il Series 8.

Sono circolate indiscrezioni secondo le quali Apple Watch Series 8 dovrebbe integrare un chip S8 simile ai precedenti S7/S6, offrire una modalità di risparmio energetico e una nuova funzionalità legata alla salute che permetterà di monitorare la temperatura corporea. Quest’anno sono attesi tre nuovi Apple Watch standard. Tutto quello che sappiamo di Apple Watch 8 è riassunto in questo articolo.