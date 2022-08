iPhone 14 avrà lo stesso chip di iPhone 13 ma sarà più veloce

Anche se il processore principale Apple A15 Bionic non cambia, oppure sarà una variante leggermente modificata di quello attuale, iPhone 14 sarà più veloce di iPhone 13. Sembra infatti che Apple abbia escogitato diverse soluzioni per migliorare le prestazioni complessive di iPhone 14 e iPhone 14 Max pur mantenendo lo stesso chip della serie attuale iPhone 13, incluso un nuovo chip modem, nuovo design e progettazione delle componenti interne e altro ancora.

La prima indicazione esplicita in questo senso arriva via Twitter dal leaker che si firma ShrimpApplePro che in passato ha anticipato correttamente alcune novità in arrivo dalla multinazionale di Cupertino. Ricordiamo che per una volta analisti e leaker concordano: a differenza di quanto avvenuto finora, con tutti i modelli della gamma dotati del processore mobile più recente e potente di Apple, i modelli non Pro di iPhone 14 continueranno a impiegare l’attuale chip Apple A15 Bionic, lo stesso degli iPhone 13.

Per differenziare ulteriormente iPhone 14 Pro e Pro Max Apple impiegherà in esclusiva in questi modelli il suo chip mobile di prossima generazione, presumibilmente Apple A 16 Bionic. Nei modelli non Pro invece il salto di prestazioni sarà più limitato ma ci sarà, almeno secondo ShrimpApplePro.

Oltre al chip modem più piccolo, più veloce e in grado di consumare meno energia, sembra che Apple sarà in grado di ottenere miglioramenti anche dalla riprogettazione del design e del posizionamento delle componenti.

Despite using *some* old hardware, iPhone 14 non pro still have some overall performance boost over the iPhone 13 series

Anche se nel post non viene accennato, si prevede che tutti gli iPhone 14 saranno dotati di 6GB di memoria RAM, quindi 2GB in più rispetto a iPhone 13, un altra specifica in grado di fare la differenza nella gestione delle app più complesse e anche per gestire meglio la riapertura delle app già avviate in background.

Secondo alcuni analisti e osservatori il cambio di strategia di Apple per i chip di iPhone è dovuto sia alla volontà di differenziare sempre più i modelli Pro da quelli standard, sia dalla scarsità globale di chip che interessa praticamente tutti i settori.

Per tutto quello che sappiano finora sugli iPhone 14 si parte da questo indirizzo, mentre tutto quello che si sa su Apple Watch 8 e i prossimi AirPods Pro lo trovate ai rispettivi collegamenti.