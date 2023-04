GalaxyWatch come Apple Watch, prevede il ciclo mestruale misurando la temperatura

Anche le donne con uno smartwatch Samsung Galaxy potranno ora misurare affidabilmente il proprio ciclo mestruale. L’azienda coreana ha infatti appena presentato anche nel nostro paese il sistema, già preannunciato, grazie al quale la misurazione della temperatura corporea si aggiunge alla funzione esistente di Tracciamento del ciclo basata su calendario.

Questa tecnologia è una delle novità di Apple Watch 8 ed è finalizzata ad agevolare la previsione del ciclo. La temperatura corporea basale (BBT) varia a seconda della fase mestruale e deve essere misurata subito dopo il risveglio e prima di qualsiasi attività fisica o interazione con l’ambiente circostante. Per ottenere valori precisi della temperatura corporea basale è necessario misurarla per prima cosa ogni mattina, un processo che può essere poco pratico e del quale a volte ci si può dimenticare. La nuova funzione di Samsung automatizza questo processo, rendendolo più semplice e pratico.

Per attivarla, gli utenti devono selezionare Monitoraggio ciclo in Samsung Health, aggiungere le informazioni sul ciclo più recente nel calendario e quindi attivare “Prevedi mestruazione con temperatura cutanea” nelle Impostazioni. I valori raccolti durante il mese precedente vengono visualizzati sotto forma di grafico inMonitoraggio ciclo, mostrando agli utenti le proprie mestruazioni, l’ovulazione e la finestra fertile previste. Tutti i dati raccolti sono crittografati e archiviati in modo sicuro sul dispositivo dell’utente, in modo da garantire loro un maggiore controllo sul loro utilizzo.

Monitoraggio ciclo analizza anche i sintomi inseriti nel diario giornaliero e fornisce informazioni e consigli pertinenti in base a questi, come per esempio un giorno di relax per affrontare un periodo particolarmente stancante o un esercizio fisico leggero per alleviare il dolore pelvico premestruale. Inoltre, l’app Samsung Health[4]suggerisce anche contenuti utili per migliorare la salute olistica durante il ciclo, come lezioni guidate di stretching o di meditazione per ridurre lo stress e ottenere un riposo notturno ottimale, fondamentale per una vita più sana.

A beneficiare del sistema saranno le utilizzatrici dei Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro che verranno aggiornati con la nuova funzione distribuita progressivamente tramite gli aggiornamenti dell’app Samsung Health. Ricordiamo che, invece, gli utenti Apple devono necessariamente acquistare un Apple Watch 8 per utilizzare la funzione di misurazione della temperatura basale.