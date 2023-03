Galaxy Watch 5, il monitoraggio del ciclo arriva con Natural Cycles

Il monitoraggio del ciclo in base alla temperatura è una funzione già inclusa di serie in Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra, i primi di Apple dotati di sensore per rilevare la temperatura del corpo: ora Samsung con l’aiuto di Natural Cycles porterà presto questa funzione anche in Galaxy Watch 5 e molto probabilmente lo farà rendendo disponibile anche la funzione di previsione di ovulazione e della fertilità, assente in Apple Watch.

Dal lancio avvenuto nell’agosto del 2022 e finora il sensore di temperatura di Galaxy Watch 5 è impiegato solo per migliorare il monitoraggio del sonno: a partire dal prossimo trimestre offrirà stime retrospettive di ciclo e ovulazione, proprio come Apple Watch 8 e Ultra. Ma la collaborazione di Samsung con Natural Cycles, specializzata fin dal 2018 nel prevedere i livelli di fertilità, per ottenere oppure evitare gravidanze, lascia sospettare che il colosso sudcoreano potrebbe arrivare prima di Apple su questo fronte.

L’algoritmo di Natural Cycles per il tracciamento avanzato del ciclo è utilizzato da anni in Oura Ring ed è stato convertito per la prima volta per l’uso su smartwatch. Funzione e app dedicata, che secondo la società offre una efficacia del 93% nell’evitare gravidanze indesiderate, è già stata approvata in Corea del Sud, oltre che in Europa per la certificazione CE e negli USA dalla Food and Drug Administration.

In breve Samsung e Natural Cycles sono pronti per rendere disponibile la funzione avanzata di monitoraggio di ciclo e ovulazione in Galaxy Watch 5 in 32 nazioni, Italia inclusa, entro il prossimo trimestre. Nel comunicato stampa però Samsung rimane vaga sulle funzioni che saranno effettivamente rese disponibili, quindi per sapere se sarà inclusa anche la previsione dei livelli di fertilità bisognerà attendere ancora un po’.

