Final Audio annuncia gli auricolari senza compromessi ZE8000

Final Audio, un’azienda specializzata in dispositivi per audiofili, ha annunciato i nuovi auricolari ZE8000

La sigla da sola fornisce un’idea della collocazione elitaria del prodotto. Il suffisso 8000 rappresenta infatti nella denominazione di Final Audio i prodotti della parte più elitaria e premium. Si tratta del frutto, come in questo caso, di un accurato sviluppo con ascolti a confronto e dove il design, non solo estetico ma anche funzionale, viene curato meticolosamente.

Gli auricolari A8000 intraurali sono dotati di driver a bassissima distorsione f-CORE con un diaframma da ben 13 mm con cupola in alluminio-magnesio stampata a iniezione su un bordo in silicone speciale altamente flessibile.

Un altro punto di forza è l’amplificatore in classe AB per gli altoparlanti, al posto di quelli in classe D normalmente utilizzati, a garanzia di un suono particolarmente naturale. Final Audio ZE8000 supportano la nuova tecnologia 8K SOUND – sviluppata ad-hoc dal costruttore giapponese – che cura il timing di ogni singolo bit, calibrandolo attentamente con l’elaborazione digitale del segnale, così che tutte le informazioni musicali vengano distintamente rivelate nella loro migliore qualità ed estetica.

La tecnologia ANC sfrutta un algoritmo proprietario scritto da Final Audio solo per gli auricolari ZE8000 e che elimina efficacemente il rumore, creando un ambiente di ascolto tranquillo, ideale soprattutto per gli amanti della buona musica. Per aumentare ulteriormente l’accuratezza della tecnologia ANC sono stati utilizzati microfoni MEMS (Micro Electromechanical Systems) Knowles di alta qualità che coadiuvano anche il sistema Beamforming, in grado di migliorare la qualità durante le telefonate.

Final Audio ha curato anche con estrema precisione il comfort, dotando questi auricolari con una doppia struttura in grado di adattarsi a padiglioni di qualsiasi taglia: una interna più morbida, chiamata TYPE Q, che viene inserita nel condotto uditivo e una esterna che poggia solo in parte sulla conca, assicurando più punti di contatto e annullando totalmente la sensazione di “corpo estraneo” tipica di molte intraurali.

Questa scelta costruttiva assicura anche una ottima cancellazione “naturale” del rumore: ZE8000 non devono infatti ricorrere a pesanti elaborazioni digitali, a tutto vantaggio della qualità di riproduzione.

Gestibili comodamente attraverso l’app FinalConnect – disponibile sia per iOS sia per Android – gli auricolari ZE8000 sono dotati di case con batteria per la ricarica, con un’autonomia massima di 5 ore e di 15 con il case. Inoltre, con soli 5 minuti di ricarica è possibile avere fino a 45 minuti di riproduzione, mentre ci impiegheranno un’ora e mezza per la ricarica completa.

Gli auricolari Final Audio ZE8000, distribuiti in Italia da Audiogamma Spa., nella doppia variante di colore bianco e nero e con custodia di ricarica, sono già disponibili al prezzo consigliato di 349€.