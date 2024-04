Felpe e t-shirt per gamer e nerd in sconto per tutti

Per suggellare una giornata speciale potrebbe bastare una delle magliette lanciate in offerta su Amazon in occasione della Gaming Week, la settimana degli sconti dedicati a nerd e appassionati di videogiochi.

In promozione trovate sopratutto t-shirt e felpe con cappuccio, tutte con grafiche diverse e che sono l’ideale da regalare in occasione di eventi e traguardi specifici come una festa di compleanno, una laurea, per la nascita di un bambino e via dicendo.

Si va infatti dalle classiche magliette con grafiche tematiche dei giochi più in voga del momento come Minecraft e Fortnite, fino agli intramontabili Pac-Man, Tekken, Super Mario e altri giochi del passato. Ci sono anche le maglie per mettere in mostra un particolare schieramento, come quelle coi loghi dell’Orda e dell’Alleanza per gli appassionati di Warcraft.

Come dicevamo ce ne sono anche diverse che celebrano un particolare traguardo, da regalare ad esempio a chi è appena diventato genitore o zio, o per chi si è appena diplomato o laureato, con simpatiche frasi a tema del tipo “Livello Papà sbloccato” o “io non invecchio…salgo di livello“.

Tante le maglie per celebrare i 18, 20, 30, 40, 50 anni ed oltre, sempre nell’ottica dei videogiochi, e alcune da veri nerd come quella in cui troviamo scritto “Cose che odio” e a seguire i tre temibili simboli del buffering, della batteria scarica e del segnale WiFi debole, oppure la stampa delle lettere WASD (che di certo non spieghiamo: se siete gamer, l’avete già capita voi).

C’è anche l’evoluzione del gamer reppresentata schematicamente attraverso la curva che va dalla scimmia e, passando per l’Homo Sapiens Sapiens, si ferma al gamer nuovamente ingobbito davanti allo schermo del computer. E per finire, la maglia con stampata una massima per i 100% gamer: “Un giorno senza giocare probabilmente non mi ucciderà: ma perché correre il rischio?“.

Di seguito trovate le magliette più curiose che trovate in sconto durante la Gaming Week 2024 che termina il 5 Maggio (scorte disponibili permettendo).

