Su Amazon i Beats Fit Pro, gli auricolari che vincono la sfida con gli Airpods

Da questa mattina sono in vendita anche su Amazon i Beats Fit Pro, i nuovi auricolari che Beats ha finalmente rilasciato anche in Europa.

Macitynet ha postato già da qualche giorno una recensione dei Fit Pro, giudicandoli molto positivamente e complessivamente ad un livello superiore a quello degli Airpods Pro. Nel nostro articolo spieghiamo le ragioni della nostra opinione che qui riassumiamo. I Beats Fit Pro

Sono molto ergonomici

Suonano molto bene

Hanno tutte le funzioni degli Airpods

Hanno una autonomia superiore agli Airpods

Il sistema di riduzione del rumore è efficiente

Sono ottimi anche per l’attività fisica

Sono disponibili in vari colori

Rispetto agli Airpods Pro e a tutti gli altri Airpods perdono in iconicità e non hanno la custodia con la ricarica wireless, ma probabilmente al momento non esistono auricolari migliori per chi ha un iPhone.

Chi ha un Android ottiene moltissime delle funzioni di chi ha un iPhone. Gli unici limiti sono la mancanza della sincronizzazione su iCloud con altri dispositivi e l’assenza della funzione Audio Spaziale. Per il resto una comoda e chiara applicazione rende assolutamente paragonabile, molto più di quanto non accada con gli Airpods, l’uso dei Beats Fit Pro tra chi ha un cellulare Apple e chi ne ha uno con il sistema operativo di Google.

I Beats Fit Pro sono disponibili su Amazon in tutti i colori (bianco, nero, grigio salvia e viola ametista) allo stesso prezzo di Apple: 229,95 euro, con consegna il giorno seguente.

Click qui per comprare