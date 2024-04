Purificatore d’aria e umidificatore in uno, solo 90 euro in offerta

Davvero interessante il purificatore d’aria che, all’occorrenza, si trasforma in un umidificatore. Si tratta del 2-in-1 MIUI, anche se Xiaomi non sarà contenta del nome scelto. Ad ogni modo, si acquista a questo indirizzo in offerta a 90 euro.

La particolarità di questa periferica l’abbiamo già anticipata. Si tratta di un purificatore d’aria che, al bisogno, può trasformarsi in un vero e proprio umidificatore di ambienti, aggiungendo un comparto superiore appositamente progettato.

Tra le caratteristiche del prodotto quello di essere assolutamente silenzioso, così da non disturbare neppure se utilizzato in orari di riposo. E’ possibile programmarne il funzionamento con la funzione timer, potendo impostare programmi di 1, 4 o 8 ore.

Il purificatore offre tre velocità, da selezionare manualmente o automaticamente. Secondo i dati dichiarati dal produttore permette di sanificare una stanza di 30 metri quadri circa in appena 20 minuti, ma il purificatore è adatto anche per ambienti più grandi, necessitando ovviamente di più tempo.

Riesce ad eliminare, stando a quanto si legge nella scheda tecnica, il 99.97% di particelle nocive, tra polvere, fumi, e odori sgradevoli. Quanto alla manutenzione, invece, è sufficiente cambiare il filtro ogni 6-8 mesi.

Funzione umidificatore

Come già accennato, è sufficiente montare un compartimento superiore per rendere il purificatore anche un umidificatore d’ambienti. Anche in questo caso sulla parte superiore è presente un filtro, che potrà essere acquistato separatamente.

L’umidificatore è facile da installare: è sufficiente applicare lo scompartimento sulla parte alta del purificatore, spingendolo semplicemente con le mani.

Il display LCD frontale, peraltro, permetterà di conoscere in tempo reale la qualità dell’aria: il logo MIUI (che ricordiamo non avere nulla a che fare con Xiaomi in questo caso) si tingerà di verde, giallo o rosso a seconda della qualità dell’aria.

