Garmin Fenix 6 è il nuovo smartwatch GPS multi sport ora anche solare

In occasione dell’edizione 2019 di Ultra-Trail du Mont-Blanc, nota gara di trail running, Garmin presenta la serie fēnix 6, la nuova generazione dello smartwatch GPS multisport, progettato per il mondo outdoor e sport. Numerose le novità introdotte nella nuova collezione, come l’aumento delle dimensioni dei display nei modelli fēnix 6 e fēnix 6X e in fēnix 6X Pro Solar, che è in grado di garantire maggiore durata della batteria grazie alla luce solare. Ecco come sono fatti, caratteristiche tecniche e prezzi.

Tutti i nuovi modelli sono dotati della funzione Power Manager, per una gestione più efficiente della batteria, e il nuovo strumento per runner PacePro che aiuta a mantenere una andatura allineata alla propria strategia di gara. La nuova serie propone diverse dimensioni, a seconda che si scelga Garmin fēnix 6S/6/6X, che a loro volta si dividono in versioni Pro, Sapphire e Sport. Ciò che più colpirà gli amanti delle lunghe escursioni e delle attività endurance è presente su fēnix 6X Pro Solar, ossia l’impiego della tecnologia fotovoltaica, esclusiva di Garmin, che consente un significativo aumento dell’autonomia della batteria.

La serie fēnix 6 è caratterizzata da un design sofisticato e allo stesso tempo tradizionale per il genere sportivo. In particolare, fēnix 6S mantiene le dimensioni del display della serie precedente da 1,2 pollici e cassa da 42mm, quindi indicato per i polsi più piccoli. I modelli fēnix 6 e fēnix 6X offrono invece la novità di uno schermo di dimensioni più grandi, rispettivamente di 1,3″ pollici (con risoluzione di 260 x 260 pixel e cassa dal diametro di 47 mm) e di 1,4″ pollici (con risoluzione di 280 x 280 pixel e cassa dal diametro di 51 mm).

Oltre alle novità sulle dimensioni, Garmin ha introdotto nuovi materiali e colorazioni per i cinturini QuickFit, come il nylon e le varianti in silicone colorato. Quanto alla sicurezza, le versioni Pro della serie fēnix 6 utilizzano vetro Gorilla, mentre le versioni Sapphire forniscono una resistenza senza eguali all’interno della gamma grazie alla lente in vetro zaffiro.

Quello che più rappresenta la nuova serie è la tecnologia di fēnix 6X Pro Solar, il primo prodotto Garmin ad offrire la funzione di ricarica solare. In ogni momento, e direttamente dallo smartwatch, possono essere consultate informazioni utili riguardo l’accumulatore di carica, con l’autonomia di fēnix 6X Pro Solar, che in modalità smartwatch è di 21 giorni, estensibili fino a 24 ore in più per settimana utilizzando la ricarica solare.

La gamma dei nuovi orologi dispone di cartografie TopoActive Europe dedicate all’outdoor e le mappe di oltre 2.000 località sciistiche per lo sci alpino. A questo va aggiunta la memoria dedicata al caricamento della musica che permette di caricare fino a 2.000 brani musicali. Per gli appassionati di ciclismo e corsa outdoor, la funzione ClimbPro, permette di analizzare il profilo altimetrico di un percorso e rilevare tutte le sezioni di salita più impegnative.

La serie Garmin fenix 6 è precaricata con profili di differenti attività sportive per offrire la propria tecnologia in decine di sport diversi, dal running al ciclismo, passando per il nuoto. Presente anche il Training Status e l’algoritmo di stima del VO2 max, con tutti i modelli che integrano un sensore cardio da polso, Stress Score e sensore ottico Pulse Ox per l’analisi della saturazione di ossigeno nel sangue.

Gli sportwatch integrano anche la piattaforma Garmin Pay, supportato da oltre 100 banche in Italia, che permette di effettuare pagamenti contactless durante le commissioni di ogni giorno. La nuova serie Garmin fēnix 6 è disponibile con un prezzo al pubblico a partire da 599,99 euro.

Ricordiamo che da poco l’app Amazon Music è disponibile nello store Connect IQ per i possessori di Garmin Forerunner 245 Music, Forerunner 645 Music, Forerunner 945, serie fēnix 5 Plus, vívoactive 3 Music e MARQ.